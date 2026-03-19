सभामुखको आदेशबिनै संसद् बैठकबाट निकालिइन् कांग्रेस सांसद

१२ जेठ, काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको आदेशबिना मर्यादापालकले नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता सेन्दाङलाई प्रतिनिधिसभा बैठक कक्षबाट बाहिर निकालेका छन् । मंगलबार मर्यादापालकले सांसद सेन्दाङलाई बैठक कक्षबाट बाहिर निकालेका हुन् ।
यस विषयमा कांग्रेस सचेतक बासना थापाले सांसद सेन्दाङलाई बैठकबाट निकालेकाे विषयमा संसद्को ध्यानाकर्षण गराउने भएकी छन् । कांग्रेस सांसद गीता गुरुङले आजकै संसद् बैठकमा पार्टीका तर्फबाट सचेतक थापाले सांसद सेन्दाङलाई बाहिर निकालेको विषयमा सभामुख अर्यालको ध्यानाकर्षण गराउने जानकारी दिइन् ।
बैठक चलिरहेका बेला मोबाइलबाट तस्वीर खिचेको भन्दै मर्यादापालकले सांसद सेन्दाङलाई बाहिर निकालेको बताइएको छ ।
‘उहाँले भिडियो बनाउनु भएछ । त्यही भएर हो । तर, नियमावलीमा सभामुखले वार्निङ दिएरमात्रै मर्यादापालक लगाउनुपर्ने भन्ने रहेछ । अहिले हाउस केहीबेर स्थगित भएको छ,’ कांग्रेस सांसद गुरूङले भनिन्, ‘हाउस सुरू भएपछि यो विषयमा सचेतकले ध्यानाकर्षण गराउनुहुन्छ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4