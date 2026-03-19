सज्जनराज र स्वस्तिमाबीच सांगीतिक सहकार्य, ‘जुनी’ बुधबार आउने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १२ गते १६:४१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गायक सज्जनराज वैद्यको आगामी गीत ‘जुनी’मा अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले अभिनय गरेकी छन् र यो गीत बुधबार सार्वजनिक हुनेछ ।
  • वैद्यले सामाजिक सञ्जालमा गीतको टिजर सार्वजनिक गर्दै अभिनेत्री खड्कासँगको भावनात्मक सम्बन्धलाई कलात्मक शैलीमा देखाएका छन् ।
  • नयाँ गीत ‘जुनी’ गायक वैद्य र अभिनेत्री खड्काबीचको पहिलो औपचारिक सांगीतिक सहकार्य हो ।

काठमाडौं । गायक सज्जनराज वैद्यको आगामी गीत ‘जुनी’मा अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले अभिनय गरेकी छन् । उक्त गीत बुधबार सार्वजनिक हुने भएको छ ।

सज्जनले सामाजिक सञ्जालमार्फत गीतको छोटो झलक सार्वजनिक गर्दै स्वस्तिमालाई प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले टिजरसँगै लेखेका छन्, ‘आशाले तिम्रो नाम लेखोस्, यस्तो निश्चिततासहित कि समय र दूरी पार गरेर फेरि तिमीलाई नै भेट्न सकियोस् ।’

सार्वजनिक टिजरमा सज्जन र स्वस्तिमाबीचको भावनात्मक सम्बन्धलाई कलात्मक शैलीमा देखाइएको छ । गीतको दृश्य, संगीत र प्रस्तुतिले दर्शकमाझ उत्सुकता बढाएको छ ।

वैद्यका गीत युवापुस्तामाझ निकै रुचाइन्छन् । अर्कोतर्फ, स्वस्तिमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा स्थापित र लोकप्रिय अभिनेत्रीका रूपमा चिनिन्छिन् । यी दुईको सहकार्यलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा प्रशंसकले उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् ।

हालसम्म गायक वैद्य र अभिनेत्री खड्काबीच औपचारिक सांगीतिक सहकार्य भएको देखिएको छैन । ‘जुनी’ नै यी दुईको पहिलो सहकार्य मानिएको छ ।

सज्जनले यसअघि आफ्ना गीतमा विभिन्न मोडल तथा कलाकारलाई प्रस्तुत गरे पनि स्वस्तिमासँग भने पहिलोपटक काम गरेका हुन् । यही कारण पनि दर्शक तथा प्रशंसकमाझ यो सहकार्यलाई लिएर विशेष उत्साह देखिएको छ ।

अमेरिका कन्सर्टको घटनाबारे सज्जनराजको प्रष्टीकरण : केटीलाई हुलमा छुने, समात्ने गर्न पाइँदैन

जापानमा पहिलोपटक ‘लाइभ कन्सर्ट’ गर्दै सज्जनराज वैद्य

सज्जनराज वैद्यले घोषणा गरे २०२६ को अन्तर्राष्ट्रिय टूर, कहाँ-कहाँ हुँदैछ ?

सज्जनराज वैद्यले २ माघमा दशरथ रंगशालामा प्रस्तुति दिने

युएईले भिसा नदिएपछि सज्जनराज वैद्यको दुबई कन्सर्ट रोकियो

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

