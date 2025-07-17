+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

युएईले भिसा नदिएपछि सज्जनराज वैद्यको दुबई कन्सर्ट रोकियो

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १६ गते १५:३१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गायक सज्जनराज वैद्यको सन् २०२६ को दुबई टूर युएईले भिसा नदिएपछि रोकिएको छ।
  • वैद्यले सामाजिक सञ्जालमा टूर स्थगित भएको जानकारी दिँदै फ्यानसँग क्षमायाचना गरेका छन्।
  • उनले २०२६ भित्र दुबईमा पुनः कार्यक्रम हुने र टिकट नयाँ मितिका लागि मान्य हुने उल्लेख गरेका छन्।

काठमाडौं । गायक सज्जनराज वैद्यको सन् २०२६ को अन्तर्राष्ट्रिय टूरमा धक्का लागेको छ । उनले ४ जनवरीमा दुबईमा नयाँवर्षको पहिलो प्रस्तुति दिने तयारीमा थिए ।

जेनजी आन्दोलनको कारण यसअघि रोकिएको उनको टूर सोही मितिबाट पुनः सुरु हुने तयारीमा थियो । यसपटक भने राजनीतिक कारणले होइन, युएईले भिसा नदिएपछि वैद्यको दुबईमा हुने तयारीमा रहेको टूर रोकिएको हो ।

वैद्यले सामाजिक सञ्जालबाट यसबारे जानकारी दिँदै टूर रोकिएकोप्रति दर्शक र फ्यानसँग क्षमायाचना गरेका छन् । सन् २०२६ भित्रै दुबईमा पुनः कार्यक्रम हुने उनले उल्लेख गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन् :

हाम्रो दुबईस्थित समुदायका लागि, यो खबर साझा गर्नुपर्दा हामी अत्यन्त दुखी छौं ।

नेपालमा भएका हालैका घटनाक्रमको कारण भिसा स्वीकृति पाउन अत्यन्त कठिन भएको छ । हाम्रा सबै प्रयासका बाबजुद, हाम्रो हरेक भिसा आवेदन अस्वीकृत भएका छन् । भारी मनका साथ हामीले कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय लिनुपरेको छ ।

हामीलाई थाहा छ, तपाईंहरूले यसको योजना बनाउनुभएको थियो, बिदा लिनुभएको थियो, तयारी गर्नुभएको थियो र दिन गन्दै हुनुहुन्थ्यो । यसले निम्त्याएको निराशा र दिक्दारीलाई हामी पूर्ण रूपमा बुझ्छौं । हामी सकेसम्म चाँडो यो कार्यक्रम आयोजना गर्न हाम्रो सक्दो प्रयास गर्नेछौं । अब के हुन्छ ?

कार्यक्रम २०२६ का लागि सारिएको छ । तपाईंको टिकटहरू नयाँ मितिका लागि मान्य हुनेछन् । हाम्रा आयोजक टोलीले तपाईंको हरेक रकम फिर्ता, टिकट स्थानान्तरण वा तपाईंलाई चाहिने अन्य केही पनिमा मद्दत गर्न यहाँ छन् । तपाईंलाई सहयोग गर्न र यो अवस्थालाई सही बनाउन हामी पूर्ण रूपमा उपलब्ध छौं । यसले हाम्रो मन तोडेको छ, तर हामी वाचा गर्छौं कि २०२६ को पर्खाइ सार्थक हुनेछ । बुझिदिनुभएकोमा धन्यवाद ।

सज्जनराज वैद्य
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories
तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

11 Stories
कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

8 Stories
चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित