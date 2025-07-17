युएईले भिसा नदिएपछि सज्जनराज वैद्यको दुबई कन्सर्ट रोकियो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- गायक सज्जनराज वैद्यको सन् २०२६ को दुबई टूर युएईले भिसा नदिएपछि रोकिएको छ।
- वैद्यले सामाजिक सञ्जालमा टूर स्थगित भएको जानकारी दिँदै फ्यानसँग क्षमायाचना गरेका छन्।
- उनले २०२६ भित्र दुबईमा पुनः कार्यक्रम हुने र टिकट नयाँ मितिका लागि मान्य हुने उल्लेख गरेका छन्।
काठमाडौं । गायक सज्जनराज वैद्यको सन् २०२६ को अन्तर्राष्ट्रिय टूरमा धक्का लागेको छ । उनले ४ जनवरीमा दुबईमा नयाँवर्षको पहिलो प्रस्तुति दिने तयारीमा थिए ।
जेनजी आन्दोलनको कारण यसअघि रोकिएको उनको टूर सोही मितिबाट पुनः सुरु हुने तयारीमा थियो । यसपटक भने राजनीतिक कारणले होइन, युएईले भिसा नदिएपछि वैद्यको दुबईमा हुने तयारीमा रहेको टूर रोकिएको हो ।
वैद्यले सामाजिक सञ्जालबाट यसबारे जानकारी दिँदै टूर रोकिएकोप्रति दर्शक र फ्यानसँग क्षमायाचना गरेका छन् । सन् २०२६ भित्रै दुबईमा पुनः कार्यक्रम हुने उनले उल्लेख गरेका छन् ।
उनले लेखेका छन् :
हाम्रो दुबईस्थित समुदायका लागि, यो खबर साझा गर्नुपर्दा हामी अत्यन्त दुखी छौं ।
नेपालमा भएका हालैका घटनाक्रमको कारण भिसा स्वीकृति पाउन अत्यन्त कठिन भएको छ । हाम्रा सबै प्रयासका बाबजुद, हाम्रो हरेक भिसा आवेदन अस्वीकृत भएका छन् । भारी मनका साथ हामीले कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय लिनुपरेको छ ।
हामीलाई थाहा छ, तपाईंहरूले यसको योजना बनाउनुभएको थियो, बिदा लिनुभएको थियो, तयारी गर्नुभएको थियो र दिन गन्दै हुनुहुन्थ्यो । यसले निम्त्याएको निराशा र दिक्दारीलाई हामी पूर्ण रूपमा बुझ्छौं । हामी सकेसम्म चाँडो यो कार्यक्रम आयोजना गर्न हाम्रो सक्दो प्रयास गर्नेछौं । अब के हुन्छ ?
कार्यक्रम २०२६ का लागि सारिएको छ । तपाईंको टिकटहरू नयाँ मितिका लागि मान्य हुनेछन् । हाम्रा आयोजक टोलीले तपाईंको हरेक रकम फिर्ता, टिकट स्थानान्तरण वा तपाईंलाई चाहिने अन्य केही पनिमा मद्दत गर्न यहाँ छन् । तपाईंलाई सहयोग गर्न र यो अवस्थालाई सही बनाउन हामी पूर्ण रूपमा उपलब्ध छौं । यसले हाम्रो मन तोडेको छ, तर हामी वाचा गर्छौं कि २०२६ को पर्खाइ सार्थक हुनेछ । बुझिदिनुभएकोमा धन्यवाद ।
