+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अमेरिका कन्सर्टको घटनाबारे सज्जनराजको प्रष्टीकरण : केटीलाई हुलमा छुने, समात्ने गर्न पाइँदैन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर
२०८२ चैत २५ गते ११:२७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गायक सज्जनराज वैद्यले अमेरिकाको डीएमभी क्षेत्रमा कन्सर्टमा महिला दर्शकलाई भएको दुव्र्यवहारप्रति मञ्चबाटै प्रतिक्रिया जनाउँदै प्रस्तुति रोक्नुभएको छ।
  • सज्जनराजले इन्स्टाग्राममा आफ्नो कन्सर्टमा महिला र केटीहरूलाई जथाभावी छुने, समात्ने गर्न नपाइने भन्दै माफी माग्नुभएको छ।
  • सज्जनराजले नेपाली कलाकार र अडियन्सको सम्मानका लागि सुरक्षा आवश्यक रहेको र यस्तो घटना दोहोरिन नदिन एक्सन लिनुपर्ने बताउनुभएको छ।

काठमाडौं । गायक सज्जनराज वैद्य केही दिनअघि अमेरिकाको डीएमभी (डीसी, मेरिल्यान्ड र भर्जिनिया) क्षेत्रमा आयोजित कन्सर्टको क्रममा भएको घटनालाई लिएर चर्चामा छन् ।

कन्सर्टमा पुगेकी एक महिला दर्शकलाई दुव्र्यवहार भएको गुनासोपछि सज्जनले मन्चबाटै ती दर्शकलाई त्यहाँबाट बाहिर निस्कन चेतावनी दिन्छन् । भीआइपी लहरमा बसेका ती दर्शक बाहिर नगएपछि सज्जन आफैले प्रस्तुति रोकेर बाहिरन्छन् ।

‘अरुहरूको सुरक्षा जेपिटीमा राखेर तपाईं रमाइलो गर्ने हैन । बाहिर गैहाल्नूस’ आक्रोशित देखिएका सज्जन ती युवकलाई लक्षित गर्दै भन्छन्, ‘तिमी बाहिर गएनौं भने, हामी प्रस्तुति रोक्छौं ।’

त्यसपछि उनी गिटार निकालेर मञ्चको पछाडितिर जान्छन् । टिकटकमा भाइरल भएको भिडियोमा यत्तिमात्र देखिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा सज्जनले आफ्नो इगो देखाएर दर्शकलाई बाहिरिन भनेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया आइरहेको छ । आधा भिडियोकै भरमा अधिकांशले सज्जनमा घमण्ड पलाएको र यो उचित नभएको बताइरहेका छन् ।

कन्सर्टमा आफ्ना पतिसँग पुगेकी महिला दर्शकले आफूले भोगेको दुव्र्यवहारबारे इन्स्टाग्रामबाटै गुनासो गरेकी छन् । यो सबथोकपछि सज्जनले इन्स्टाग्रामबाट प्रष्टीकरण दिँदै आफ्नो कन्सर्टमा महिला दर्शकले भोग्नुपरेको दुव्र्यवहारप्रति आफ्नो तर्फबाट माफी मागेका छन् ।

@ashma.a #sajjanrajvaidya ♬ original sound – aashma

सज्जनको प्रष्टीकरण के छ ?

”पैसा तिर्‍यो भन्दैमा, रक्सीको बहानाले अर्काको सुरक्षा जोखिममा राख्न पाइँदैन । महिला, केटीहरूलाई हुलमा जथाभावी छुने, समात्ने गर्न पाइँदैन । यस्तै व्यवहारहरूले गर्दाखेरी, जापानमा–अस्ट्रेलियामा, अमेरिकाजस्ता भेन्यूहरूमा नेपाली कलाकार र नेपाली अडियन्सलाई आउन दिँदैन । हाम्रो समुदायको त्यस्तो बेइज्जत म र मेरो टिम चाहिँ सहन सक्दैनौं ।

यदि यसलाई घमण्ड भनिन्छ भने हामी वर्षको ३६५ दिनमा ३६५ दिन नै घमण्डी भनेर जानिन तयार छौं । तर, पूरा सन्दर्भ बुझ्नुपर्‍यो । अनि, त्यही हिसाबले आफ्नो विचार राख्नुपर्‍यो । शोमा एकजनाले मात्र पैसा तिरेर आउने होइन, अगाडि जुन–जुन मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो, क्रू भयो, ब्यान्ड भयो । सबैजनाको सुरक्षा हेर्नुपर्‍यो ।

ठूलो ठूलो स्वरले मुख छाडेर, रक्सी खाएर, मात्तिएर झगडा गर्ने हो भने सबै जनालाई असर पर्ने गरेर गर्न मिल्दैन । म त्यो कुरा मान्दैन मान्दिन । सबैजना सुरक्षित हुनुपर्‍यो । हामी त्यहाँ जेको लागि आएको हो, संगीतको लागि आएको हो । रमाइलोको लागि आएको हो । सबैजनाले सामान्यरुपमा इक्वल्ली गर्न पाउनुपर्‍यो ।

नेपाली इभेन्टहरूको जुन रेप्युटेसन छ, त्यसलाई इम्प्रुभ गर्ने भनेको हामीले मात्र सक्छौं । अनि, यस्ता कुरामा एक्सन लिएर मात्र हो । त्यही हो भनेर छोडेर गर्न सकिने होइन । आशा गर्छु, यसले सबै कुराहरू क्लियर बनाउँछ । अनि यस्ता एक्सन फ्युचरमा हुँदैन । धन्यवाद ।”

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sajjan Raj Vaidya (@sajjanrajvaidya)

सज्जनराज वैद्य
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित