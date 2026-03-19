प्रधानमन्त्रीलाई संसद्‌मा उपस्थित गराउन पहल गर्ने रास्वपाको प्रतिबद्धता

१५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरू सभामुखको अगुवाइमा संवादमा जुटेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १२ गते १६:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गरेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक प्रभावित भएको छ।
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसद्मा प्रधानमन्त्रीलाई उपस्थित गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
  • संसद्को अवरोध हटाउन सभामुखको नेतृत्वमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका प्रमुख सचेतकहरू छलफलमा जुटेका छन्।

१२ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई संसद्मा उपस्थित गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

विपक्षी दलहरूले संसद्‌मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति खोजिरहेका छन् । यही मागका कारण सोमबार पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक प्रभावित भयो ।

१५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरू सभामुखको अगुवाइमा संवादमा जुटेका छन् । यस क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता सत्तारुढ रास्वपाका नेताहरूले गरेका हुन् ।

प्रत्येक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्री र सांसदहरुबीच प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुने प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा छ । यस व्यवस्था प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उल्लंघन गरेको भन्दै विपक्षीले संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका हुन् ।

नेताहरूका अनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सत्तापक्षले संसद बैठकमा प्रधानमन्त्रीबाट सम्बोधन गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । रास्वपाका तर्फबाट मुख्य सचेतक कबिन्द्र बुर्लाकोटीले प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने मिति घोषणा गर्ने तयारी छ ।

सत्तापक्षले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट हासउमा बोल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने र विपक्षीले सदनको अवरोध हटाउनेगरी सहमतिको प्रयास भएको छ ।

बैठक स्थगित भएपछिको बसेको छलफलमा रास्वपाबाट बुर्लाकोटी, कांग्रेसबाट प्रमुख सचेतक बासना थापा, एमालेबाट प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर, नेकपाबाट प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल, श्रम संस्कृतिबाट सांसद आरेन राई र राप्रपाबाट प्रमुख सचेतक खुश्बु ओली उपस्थित थिए ।

सम्बन्धित खबर

सांसद पन्तको गुनासो- वीरगञ्जलाई सधैं उपेक्षामा पारियो

रास्वपा सांसदले खोजे किसान पेन्सन योजना

‘थुन्ने अनि सुन्ने नीति’ प्रति रास्वपाकै सांसदले उठाए प्रश्न

निर्बाध कलाकारिता, स्वतन्त्र पत्रकारिता लोकतन्त्रका अभिन्न अंग हुन् : गणेश कार्की

काठमाडौंका आठ पालिकामा रास्वपाले अधिवेशन सक्यो, को को चुनिए ?

रास्वपाले बारा जिल्ला समिति बनाएन, वडा र पालिकाको अधिवेशनमा केन्द्रित हुने निर्णय

