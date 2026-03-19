सांसद पन्तको गुनासो- वीरगञ्जलाई सधैं उपेक्षामा पारियो

१२ जेठ, काठमाडौं । रास्वपाका सांसद हरि (बुद्धिबहादुर) पन्तले आगामी बजेटमा वीरगञ्जस्थित नारायणी रंगशाला र नारायणी अस्पतालका लागि प्राथमिकतामा राख्न माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद पन्तले समग्र मुलुककै झन्डै आधा राजस्वको भार थेग्ने मधेश प्रदेशको एक मात्रै शहर वीरगञ्ज अघिल्ला सरकारहरूबाट सधैं उपेक्षितमा पर्ने गरेको बताए ।
वीरगञ्जले सधैं राज्यलाई राजस्व र कर दिन मात्रै अगाडि रहेको स्मरण गराउँदै सांसद पन्तले तर राज्यबाट विकास निर्माणका बजेट पाउन सधैं पछाडि पारिएको बताए ।
उनले भने, ‘सभामुख महोदय यसपालीको बजेटमा दशरथ रंगशाला पछिकै ठूलो वीरगञ्जको नारायणी रंगशाला र वीर अस्पतालभन्दा केही वर्ष मात्रै कान्छो नारायणी अस्पताललाई प्राथमिकता दिइयोस् ।’
सांसद पन्तले वीरगञ्जस्थित सानोपाइला सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता प्रक्रिया यथाशीघ्र सुरु गर्न पनि सरकारसँग माग गरे ।
गण्डकदेखि वीरगञ्ज भन्सारसम्मको करिब ५ किलोमिटर सडक खण्डको दुवै तिर सयौं बर्ष अघि बसेको मुख्य बजारका करिब १ हजार २०० घरहरू डेढ महिना अघि छोटो सूचना र बिना योजना डोजर लगाएर भत्काइँदा त्यहाँ धेरै अन्योलता सिर्जना भएको भन्दै त्यसको समाधान यथाशीघ्र गर्न सरकारसँग माग गरे ।
सांसद पन्तले मेनरोडका सयौं मानिसहरू घरबारविहीन भएको भन्दै उनले वीरगञ्जको घटनालाई बागमती किनारको बस्तीको नजरले हेर्न नहुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराए ।
