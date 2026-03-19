सांसद पन्तको गुनासो- वीरगञ्जलाई सधैं उपेक्षामा पारियो

वीरगञ्जले सधैं राज्यलाई राजस्व र कर दिन मात्रै अगाडि रहेको स्मरण गराउँदै सांसद पन्तले तर राज्यबाट विकास निर्माणका बजेट पाउन सधैं पछाडि पारिएको बताए ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १२ गते १५:०८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रास्वपाका सांसद हरि पन्तले वीरगञ्जस्थित नारायणी रङ्गशाला र नारायणी अस्पताललाई आगामी बजेटमा प्राथमिकता दिन माग गरेका छन् ।
  • सांसद पन्तले वीरगञ्जको सानोपाइला सहकारीका बचतकर्ताहरूको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया यथाशीघ्र शुरू गर्न सरकारसँग माग गरे ।
  • वीरगञ्जको सडक विस्तारका क्रममा उठिबास लागेका नागरिकको समस्यालाई बागमती किनारको बस्तीजस्तो नठान्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

१२ जेठ, काठमाडौं । रास्वपाका सांसद हरि (बुद्धिबहादुर) पन्तले आगामी बजेटमा वीरगञ्जस्थित नारायणी रंगशाला र नारायणी अस्पतालका लागि प्राथमिकतामा राख्न माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद पन्तले समग्र मुलुककै झन्डै आधा राजस्वको भार थेग्ने मधेश प्रदेशको एक मात्रै शहर वीरगञ्ज अघिल्ला सरकारहरूबाट सधैं उपेक्षितमा पर्ने गरेको बताए ।

वीरगञ्जले सधैं राज्यलाई राजस्व र कर दिन मात्रै अगाडि रहेको स्मरण गराउँदै सांसद पन्तले तर राज्यबाट विकास निर्माणका बजेट पाउन सधैं पछाडि पारिएको बताए ।

उनले भने, ‘सभामुख महोदय यसपालीको बजेटमा दशरथ रंगशाला पछिकै ठूलो वीरगञ्जको नारायणी रंगशाला र वीर अस्पतालभन्दा केही वर्ष मात्रै कान्छो नारायणी अस्पताललाई प्राथमिकता दिइयोस् ।’

सांसद पन्तले वीरगञ्जस्थित सानोपाइला सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता प्रक्रिया यथाशीघ्र सुरु गर्न पनि सरकारसँग माग गरे ।

गण्डकदेखि वीरगञ्ज भन्सारसम्मको करिब ५ किलोमिटर सडक खण्डको दुवै तिर सयौं बर्ष अघि बसेको मुख्य बजारका करिब १ हजार २०० घरहरू डेढ महिना अघि छोटो सूचना र बिना योजना  डोजर  लगाएर भत्काइँदा त्यहाँ धेरै अन्योलता सिर्जना भएको  भन्दै त्यसको समाधान यथाशीघ्र गर्न सरकारसँग माग गरे ।

सांसद पन्तले मेनरोडका सयौं मानिसहरू घरबारविहीन भएको भन्दै उनले वीरगञ्जको घटनालाई बागमती किनारको बस्तीको नजरले हेर्न नहुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराए ।

रास्वपा वीरगञ्ज हरि पन्त
सम्बन्धित खबर

रास्वपा सांसदले खोजे किसान पेन्सन योजना

‘थुन्ने अनि सुन्ने नीति’ प्रति रास्वपाकै सांसदले उठाए प्रश्न

निर्बाध कलाकारिता, स्वतन्त्र पत्रकारिता लोकतन्त्रका अभिन्न अंग हुन् : गणेश कार्की

काठमाडौंका आठ पालिकामा रास्वपाले अधिवेशन सक्यो, को को चुनिए ?

रास्वपाले बारा जिल्ला समिति बनाएन, वडा र पालिकाको अधिवेशनमा केन्द्रित हुने निर्णय

बारा बैठकमा भएको हो–हल्लालाई सामाजिक सञ्जालमा अतिरञ्जित गरियो : सांसद सिंह

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

