+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

काठमाडौंका आठ पालिकामा रास्वपाले अधिवेशन सक्यो, को को चुनिए ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ११ गते १२:३९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले काठमाडौंका ११ मध्ये ८ वटा नगरपालिकामा अधिवेशन सम्पन्न गरी नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ ।
  • काठमाडौं महानगरपालिका, शंखरापुर र कीर्तिपुर नगरपालिकाको अधिवेशन जेठ १३ देखि १८ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका रहेको छ ।
  • जिल्ला समितिले जेठ २३ गते काठमाडौं जिल्ला अधिवेशन गर्ने गरी केन्द्र र प्रदेश समितिलाई सिफारिश गरेको छ ।

११ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले काठमाडौंका ११ पालिकामध्ये ८ वटाको अधिवेशन गरेर निर्वाचित समिति गठन गरेको छ ।

कागेश्वरी मनोहरा, गोकर्णेश्वर, चन्द्रागिरी, टोखा, तारकेश्वर, दक्षिणकाली, नागार्जुन र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको अधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ ।

पालिका अधिवेशनबाट सभापतिमा चयन हुनेहरूमा चन्द्रागिरीमा जनार्दन केसी, नार्गाजुनमा राजन कोइराला, तारकेश्वरमा विनोद चापागाईं, टोखामा सूर्यप्रसाद काफ्ले, बूढानीलकण्ठमा चिरञ्जीवी पाण्डे, गोकर्णेश्वरमा भागवत सापकोटा, कागेश्वरी मनोहरा राजकुमार न्यौपाने र दक्षिणकालीमा उमेश आचार्य छन् ।

रास्वपाका काठमाडौं जिल्ला सभापति प्रदीप विष्टका अनुसार, अधिवेशन सकिएका दुई पालिकामा सर्वसम्मत् नेतृत्व चयन भएको थियो भने अन्य छ वटामा निर्वाचन भएको थियो । काठमाडौं सभापति विष्टका अनुसार टोखा र तारकेश्वर सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएको छ ।

अधिवेशन हुन बाँकी रहेकाहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिका सहित शंखरापुर र किर्तीपुर नगरपालिका छन् । काठमाडौं महानगरको अधिवेशन जेठ १८ गते तोकिएको छ भने शंखरापुरको जेठ १३ र कीर्तिपुरको जेठ १४ गतेका लागि तोकिएको छ ।

काठमाडौं महानगरको २६ नम्बर वडा बाहेक सबैमा अधिवेशन सकिएको महाननगरका सभापति शशि पन्तले जानकारी गराए । वडा नम्बर २६ को अधिवेशन जेठ १४ गतेका लागि बोलाइएको छ ।

काठमाडौं जिल्लाको अधिवेशनको मिति बारे छलफल गर्न आज जिल्ला समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकले जेठ २३ गते अधिवेशन गर्ने गरी केन्द्र र प्रदेशलाई सिफारिस गरेको छ । जिल्ला अध्यक्ष विष्टले भने, ‘हामीले जेठ २३ गते प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेका छौं । २३ र २४ जेठ मध्ये एउटामा हुन्छ । जहाँसम्म २३ जेठमै जिल्लाको अधिवेशन हुन्छ ।’

रास्वपा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रास्वपाले बारा जिल्ला समिति बनाएन, वडा र पालिकाको अधिवेशनमा केन्द्रित हुने निर्णय

रास्वपाले बारा जिल्ला समिति बनाएन, वडा र पालिकाको अधिवेशनमा केन्द्रित हुने निर्णय
बारा बैठकमा भएको हो–हल्लालाई सामाजिक सञ्जालमा अतिरञ्जित गरियो : सांसद सिंह

बारा बैठकमा भएको हो–हल्लालाई सामाजिक सञ्जालमा अतिरञ्जित गरियो : सांसद सिंह
महाधिवेशनउन्मुख रास्वपा : सातै प्रदेशमा कस्तो बन्दैछ संगठन ?

महाधिवेशनउन्मुख रास्वपा : सातै प्रदेशमा कस्तो बन्दैछ संगठन ?
देशभित्र सुरक्षित रोजगार, विदेशका श्रमिकसम्मै पुगोस् सरकार

देशभित्र सुरक्षित रोजगार, विदेशका श्रमिकसम्मै पुगोस् सरकार
रविलाई रास्वपा सांसद मगरले सोधिन्– सुकुमवासी व्यवस्थापनमा पार्टीको धारणा के ?

रविलाई रास्वपा सांसद मगरले सोधिन्– सुकुमवासी व्यवस्थापनमा पार्टीको धारणा के ?
रवि लामिछानेले आज कोशी र मधेशका सांसदहरूसँग छलफल गर्दै 

रवि लामिछानेले आज कोशी र मधेशका सांसदहरूसँग छलफल गर्दै 

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ
आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली
संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?
रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार
एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड
व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न
‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित