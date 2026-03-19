सिंहदरबार प्रवेश गरेर होहल्ला गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ

१२ जेठ, काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा प्रवेश गरेर होहल्लासहित अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा काठमाडौं प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेमा कालिकोटको साविक मान्म गाविस–५ घर भई हाल भक्तपुर बस्ने ३५ वर्षीय उपेन्द्रकुमार शाही रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
उनी सोमबार साढे ११ बजे पूर्वसूचना बिनै पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सिंहदरबार पसेको र मन्त्रालयका सचिवको कार्यकक्षमा पुगेर अभद्र व्यवहार गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले जनाएको छ ।
सचिवको कार्यकक्ष पसेर हुलहुज्जत गर्ने, बाहिर जान सम्झाइबुझाइ गर्दा अश्लील शब्द प्रयोग गर्ने, धाकधम्की समेत दिएको काठमाडौं प्रहरीले जनाएको छ ।
त्यसपछि उनलाई पक्राउ गरेर आपराधिक लाभ लिन नहुने कसुरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान भइरहेको काठमाडौं प्रहरीका प्रवक्ता एसपी पवनकुरमा भट्टराईले जानकारी दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4