सिंहदरबार प्रवेश गरेर होहल्ला गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा प्रवेश गरेर होहल्लासहित अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा काठमाडौं प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १२ गते १९:३३

१२ जेठ, काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा प्रवेश गरेर होहल्लासहित अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा काठमाडौं प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेमा कालिकोटको साविक मान्म गाविस–५ घर भई हाल भक्तपुर बस्ने ३५ वर्षीय उपेन्द्रकुमार शाही रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

उनी सोमबार साढे ११ बजे पूर्वसूचना बिनै  पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सिंहदरबार पसेको र मन्त्रालयका सचिवको कार्यकक्षमा पुगेर अभद्र व्यवहार गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले जनाएको छ ।

सचिवको कार्यकक्ष पसेर हुलहुज्जत गर्ने, बाहिर जान सम्झाइबुझाइ गर्दा अश्लील शब्द प्रयोग गर्ने, धाकधम्की समेत दिएको काठमाडौं प्रहरीले जनाएको छ ।

त्यसपछि उनलाई पक्राउ गरेर आपराधिक लाभ लिन नहुने कसुरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान भइरहेको काठमाडौं प्रहरीका प्रवक्ता एसपी पवनकुरमा भट्टराईले जानकारी दिए ।

Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रुखले च्यापेर दुई जनाको मृत्यु

चार दिनदेखि बेपत्ता महिला काँसघारीमा मृत फेला, पतिमाथि आशंका

तयार भयो नयाँ संसद् : कुर्सीदेखि कार्पेटसम्म निलो (तस्वीरहरू)

चोरविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा : चढ्छन् १ करोडको गाडी, साढे ३ तले पक्की घर

बजेटमा पूँजीबजार चाहन्छ : पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम हुने घोषणा

साउदी पुगेका नेपाली ४ महिनादेखि अलपत्र, भिसा ड्राइभरको, काम अर्कै

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

