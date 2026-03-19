आगामी वर्ष १ खर्बको काठ बेच्ने सरकारको लक्ष्य, विदेश निर्यात पनि गरिने

‘आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा करिब १ खर्बको काठ बेच्ने लक्ष्य राखेको छु,’ प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई उनले जानकारी गराइन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १३ गते १३:०७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा करिब १ खर्ब रुपैयाँको काठ बेच्ने लक्ष्य रहेको बताइन्।
  • प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले यस कदमबाट नेपाली बजारको माग पूरा भई निर्यात समेत गरिने र नेपाल आत्मनिर्भर हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

१३ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्ष करिब एक खर्बको काठ बेच्ने लक्ष्य राखेको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले यस्तो जानकारी दिएकी हुन् ।

‘आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा करिब १ खर्बको काठ बेच्ने लक्ष्य राखेको छु,’ प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई उनले जानकारी गराइन् ।

यसले नेपाली बजारको माग मात्रै पूरा नगरी विदेश निर्यात हुने उनको विश्वास छ । साथै, नेपाल काठमा पूर्ण आत्मनिर्भर पनि हुने उनले बताइन् ।

काठ निर्यात गीता चौधरी
Hot Properties

एसियन गेम्स छनोट : पूजाको अर्धशतकमा नेपालले चीनलाई दियो १२६ रनको लक्ष्य

चीनको व्यापारमा युआनको हिस्सा ३० प्रतिशत पुग्यो, अझै बढ्न सक्ने

गुल्मीमा हावाहुरीबाट ८२ बढी भौतिक संरचनामा क्षति, ५ विद्यालय प्रभावित

'पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन' संशोधनको तयारी, सरकारले माग्यो सर्वसाधारणसँग सुझाव

हजार होइन सय योजना, बजेटमार्फत अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना

वीरगञ्ज-ठोरी हुलाकी सडकको अधुरो खण्ड तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सांसद शाक्यको माग

'नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन'

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब 'कक्रोज'सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने 'लेजर हेयर रिमुभल' कति सुरक्षित ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

