आगामी वर्ष १ खर्बको काठ बेच्ने सरकारको लक्ष्य, विदेश निर्यात पनि गरिने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा करिब १ खर्ब रुपैयाँको काठ बेच्ने लक्ष्य रहेको बताइन्।
- प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले यस कदमबाट नेपाली बजारको माग पूरा भई निर्यात समेत गरिने र नेपाल आत्मनिर्भर हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
१३ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्ष करिब एक खर्बको काठ बेच्ने लक्ष्य राखेको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले यस्तो जानकारी दिएकी हुन् ।
‘आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा करिब १ खर्बको काठ बेच्ने लक्ष्य राखेको छु,’ प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई उनले जानकारी गराइन् ।
यसले नेपाली बजारको माग मात्रै पूरा नगरी विदेश निर्यात हुने उनको विश्वास छ । साथै, नेपाल काठमा पूर्ण आत्मनिर्भर पनि हुने उनले बताइन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4