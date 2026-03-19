१५ वर्ष काम गरेका कलाकारलाई चलचित्र जाँच समितिको नेतृत्व दिनुपर्छ : आरेन राई

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १३ गते १४:२०

  • सांसद आरेन राईले प्रस्तावित चलचित्र विधेयकबारे बोल्दै ‘समावेशी फिल्मलाई विशष प्राथमिकता दिने कानून बनोस्’ भन्ने धारणा राखेका छन् ।
  • उनले केन्द्रीय चलचित्र समितिको नेतृत्व १५ वर्ष अनुभव भएका फिल्मकर्मीले गर्नुपर्ने र बोर्डलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
  • सांसद राईले ‘भाषा र संस्कृति सम्बन्धी फिल्म बनाउँछौं तर पैसा उठ्दैन’ भन्दै यसलाई विशेष प्राथमिकता दिन आग्रह गरे ।

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले समावेशी फिल्म निर्माणलाई प्रस्तावित चलचित्र विधेयकमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको चलचित्र विधेयक २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि धारणा राख्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘समावेशी फिल्मलाई विशष प्राथमिकता दिने कानून बनोस्’ उनले भने । केन्द्रीय चलचित्र समितिको नेतृत्व १५ वर्ष अनुभव भएका फिल्मकर्मीले गर्नुपर्ने धारणा उनले राखे । ‘समितिको नेतृत्व कर्मचारीले गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्छ’ उनले भने ।

चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने प्रस्ताव सहि रहेको उनले बताए । ‘बोर्डलाई स्वायत्तता दिनुपर्छ भन्ने कुरा ठीक छ’ उनले भने । अध्यक्ष र सदस्यको सेवा मन्त्रिपरिषद्ले तोके बमोजिम हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई परिवर्तन गरेर यसलाई नियमावलीमै तोक्नुपर्ने धारणा उनले राखे ।

उनले भाषिक र सांस्कृतिक फिल्मलाई विशेष प्राथमिकता दिन आग्रह गरे । ‘भाषा र संस्कृति सम्बन्धी फिल्म बनाउँछौं तर पैसा उठ्दैन’ उनले भने ।

दल निकट कर्मचारीका नेतालाई दुर्गम सरुवा गरियो

मधेशका अर्थमन्त्रीको पहिलो निर्णय : साप्ताहिक रूपमा खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने

नेपालमा डिजिटल पहुँचको तीव्र विस्तार, इन्टरनेट प्रयोगकर्ता साढे १४५ प्रतिशतभन्दा बढी

खडेरी र बेमौसमी वर्षाको मारमा कृषि क्षेत्र, १.५८ प्रतिशतमा खुम्चियो मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर

न्यायाधीश श्रेष्ठ बोनम्यारो समस्याबाट पीडित, आर्थिक संकलन रोकिदिन आग्रह

नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत राख्नुपर्छ : जगदिश खरेल

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

