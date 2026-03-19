खडेरी र बेमौसमी वर्षाको मारमा कृषि क्षेत्र, १.५८ प्रतिशतमा खुम्चियो मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर

यो वर्ष धान उत्पादन ४.१६ प्रतिशतले घट्ने

आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ ले नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने कृषि क्षेत्रमा यो वर्ष केही सुस्तता आएको देखाएको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १३ गते १४:०७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार यस वर्ष कृषि क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर १.५८ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान गरिएको छ ।
  • चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घटेर २४ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
  • खडेरी र अधिक वर्षाका कारण यस वर्ष मुख्य बाली धानको उत्पादन ४.१६ प्रतिशतले घट्ने सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

१३ जेठ, काठमाडौं । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा गैरकृषि क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएपछि मुलुकमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ ले नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने कृषि क्षेत्रमा यो वर्ष केही सुस्तता आएको देखाएको हो ।

विशेषगरी धान रोप्ने समयमा परेको खडेरी र भित्र्याउने बेलाको अधिक वर्षाका कारण कृषि क्षेत्रको वृद्धिदरमा गिरावट आएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

सर्वेक्षण अनुसार चालु आव कृषि क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर १.५८ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष यस्तो वृद्धिदर ३.०५ प्रतिशत थियो ।

यस वर्ष मुख्य बालीका रूपमा रहेको धान उत्पादन ४.१६ प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । तराई क्षेत्रमा धान रोप्ने समयमा परेको खडेरीले रोपाइँ क्षेत्रफल घटेको र पछि धान भित्र्याउने समयमा भएको अधिक वर्षाका कारण बाली नष्ट हुँदा समग्र कृषि क्षेत्र प्रभावित भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

अन्य बालीमा भने सुधार

धान बाली उत्पादन घटे पनि गहुँ, मकै, कोदो, औद्योगिक बाली र पशुजन्य उत्पादनमा भएको वृद्धिका कारण कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुनबाट जोगिएको छ ।

हिउँदे बाली र फलफूल उत्पादनमा भएको सामान्य वृद्धिले कृषि क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धिमा केही टेवा पुर्‍याएको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

जडिीपीममा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमश: घट्दै गएको पाइएको छ । चालु आव जीडीपीमा कृषिको योगदान २४ प्रतिशत रहने अनुमान छ, जबकि गत वर्ष यो २४.५ प्रतिशत थियो ।

पछिल्लो एक दशकको तथ्यांक हेर्दा कृषि क्षेत्रको औसत योगदान २५ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष त्योभन्दा कम हुने देखिएको छ । अर्कातर्फ, गैरकृषि क्षेत्रको हिस्सा बढेर ७६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

आधुनिकीकरण र पूर्वाधारमा प्रगति

कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायिक र आधुनिक बनाउन सरकारले अघि सारेको राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

२०८२ फागुनसम्म देशभरि २१ वटा सुपरजोन, २ सय ६ जोन, १ हजार ६ सय ९९ ब्लक र ९ हजार ३ सय ९३ पकेट क्षेत्र सञ्चालनमा  छन् ।

सिँचाइतर्फ पनि सुधारको संकेत देखिएको छ । हालसम्म कुल कृषियोग्य जमिनको ५४.६ प्रतिशत क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ भने सिँचाइयोग्य जमिनको ६२.६ प्रतिशत भूभागमा सुविधा विस्तार भएको छ ।

समग्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्रमा चुनौती थपिएको भए तापनि आधुनिकीकरण र विविधीकरणका प्रयासले यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाइराखेको सर्वेक्षणले निष्कर्ष निकालेको छ ।

एल निनोको पूर्वानुमान र कृषि क्षेत्रमा पर्नसक्ने प्रभाव

युद्धले कृषिमा नोक्सान : प्राकृतिक खेती दिगो समाधान

परम्परागत शैली र न्यून उत्पादकत्वको चपेटामा कृषि क्षेत्र

कृषि क्षेत्रको प्रणालीगत समस्या

२०७९ निर्वाचन : कुन दराजमा थन्किए भोट तान्ने 'कृषि अस्त्र' ? 

भरतपुरमा 'नेपाल एग्रिटेक अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी' हुने

'नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन'

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब 'कक्रोज'सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने 'लेजर हेयर रिमुभल' कति सुरक्षित ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

