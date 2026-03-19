+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

वन क्षेत्रबाट १ अर्ब ८९ करोड राजस्व संकलन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १३ गते १३:५३
फाइल तस्वीर

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार नेपालको कुल भू-भागको ४६.०८ प्रतिशत क्षेत्र वनले ढाकेको छ।
  • नेपालले २०८२ फागुनसम्म कार्बन व्यापारबाट करिब ३.६ करोड अमेरिकी डलर राजस्व प्राप्त गरेको छ।
  • चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म वन क्षेत्रबाट १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

१३ जेठ, काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार नेपालको वन क्षेत्रको विस्तार सन्तोषजनक देखिएको छ। सर्वेक्षणले नेपालको कुल भू-भागको ४६.०८ प्रतिशत क्षेत्र वनले ढाकेको देखाएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म वन क्षेत्रबाट १ अर्ब ८९ करोड राजस्व संकलन भएको उल्लेख गरेको छ । सरकारको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार, वन क्षेत्रका विभिन्न क्रियाकलापबाट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४१ लाख श्रमदिन रोजगारी सिर्जना भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १९ लाख १५ हजार ३१८ कार्यदिन रोजगारी सिर्जना भएको छ ।

सर्वेक्षण अनुसार, नेपालको कुल भू-भागको ४६.०८ प्रतिशत क्षेत्र वनले ढाकेको छ, जसमध्ये कुल भू-भागको ४३.३८ प्रतिशत वन र २.७० प्रतिशत क्षेत्र झाडी तथा बुट्यानले ढाकेको छ ।

नेपालको कुल भू-भागको २३.४ प्रतिशत (३४,४२० वर्ग कि.मी.) क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रका रूपमा रहेको छ ।

देशभर ११ वन संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत १ लाख ९४ हजार १५६ हेक्टर वन क्षेत्र व्यवस्थापन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार, २०८२ फागुन मसान्तसम्ममा २३,१६२ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र ३३ साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले वन क्षेत्रको व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ।

काठ र दाउराको उत्पादन

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा निजि र राष्ट्रिय वन गरी कुल ३ करोड ९९ लाख ८५ हजार क्यूविक फिट गोलिया काठ उत्पादन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५८ हजार ६११ चट्टा दाउरा उत्पादन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म २३ हजार २७९ चट्टा दाउरा उत्पादन भएको छ ।

कार्बन व्यापार कति ?

नेपालले कार्बन व्यापारबाट राजस्व प्राप्त गर्न सुरु गरेको छ। २०८२ फागुनसम्म करिब ३.६ करोड अमेरिकी डलर कार्बन व्यापारबाट राजस्व प्राप्त भएको छ । साथै, रेड कार्यक्रममार्फत कार्बन उत्सर्जन कटौती गरी वन विकास कोषमा ९४ लाख अमेरिकी डलर प्राप्त भएको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षणले वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन र यसबाट प्राप्त हुने लाभमा नेपालले प्रगति गरिरहेको देखाएको छ।

राजस्व संकलन वन क्षेत्र
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

वीरगञ्ज भन्सारबाट १० महिनामा झन्डै दुई खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन

वीरगञ्ज भन्सारबाट १० महिनामा झन्डै दुई खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन
२४ घण्टामा ट्राफिक कारबाहीमा १८ लाख ७६ हजार राजस्व सङ्कलन

२४ घण्टामा ट्राफिक कारबाहीमा १८ लाख ७६ हजार राजस्व सङ्कलन
गौरीफन्टा नाका सुनसान, राजस्व संकलनमा गिरावट

गौरीफन्टा नाका सुनसान, राजस्व संकलनमा गिरावट
ट्राफिक कारबाहीबाट पाँच लाख ६५ हजार राजस्व संकलन   

ट्राफिक कारबाहीबाट पाँच लाख ६५ हजार राजस्व संकलन   
बागमती प्रदेश सरकारद्वारा २४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन

बागमती प्रदेश सरकारद्वारा २४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन
मुस्ताङ भन्सारबाट पौने छ अर्ब राजस्व संकलन

मुस्ताङ भन्सारबाट पौने छ अर्ब राजस्व संकलन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 
प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन
सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ
आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली
संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित