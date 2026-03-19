यहुदी विरोधी आरोप लाग्दा चुनावमा पराजित

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १३ गते २०:२०

अमेरिकाको टेक्सस राज्यको ३५औँ डेलिगेट्स क्षेत्रको ‘डेमोक्रेटिक’ पार्टीको चुनावी प्रतिस्पर्धामा मौरिन गालिन्डो पराजित भएकी छन् । प्रगतिशील सेक्स थेरापिस्ट समेत रहेकी गालिन्डोमाथि यहुदीविरोधी (एन्टीसेमिटिक) टिप्पणी गरेको आरोप लागेको थियो ।

आफ्नै पार्टीभित्रबाट तीव्र विरोध र भर्त्सना खेपेपछि उनी मंगलबार भएको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा पराजित भएकी हुन् । गालिन्डोको पराजय र उनका प्रतिस्पर्धी जोनी गार्सियाको जितले राष्ट्रिय तथा टेक्ससका डेमोक््रयाट नेताहरूलाई ठूलो राहत मिलेको छ ।

केही समयअघि सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्ट गर्दै गालिन्डोले आइस डिटेन्सन सेन्टरलाई ‘अमेरिकी जायोनी’ (इजरायल समर्थक) र मानव तस्करीमा संलग्न पूर्व अध्यागमन अधिकारीहरूका लागि जेल बनाउने कानुन ल्याउने बताएकी थिइन् । उनको यो अभिव्यक्तिको डेमोक्रेटिक पार्टीका नेताहरूले एकमुष्ट रूपमा विरोध गर्दै उनीसँगको सम्बन्ध तोडेका थिए ।

यसैबीच, विपक्षी रिपब्लिकन पार्टीले गालिन्डोलाई गोप्य रूपमा सहयोग गरेको आरोपसमेत लागेको थियो । रिपब्लिकन पार्टीसँग सम्बन्ध रहेको आशङ्का गरिएको ‘लिड लेफ्ट’ नामक एउटा संस्थाले गालिन्डोलाई जिताउन ९ लाख डलरभन्दा बढी खर्च गरेको पाइएको थियो ।

गालिन्डोले भने आफू यहुदीविरोधी नभएको दाबी गरेकी छन् । उनले आफ्नो प्रस्ताव यहुदी जायोनीका लागि नभएर अर्बपति जायोनीका लागि मात्र भएको स्पष्टीकरण दिएकी थिइन् ।

यसअघि मार्च महिनामा भएको प्रारम्भिक चुनावमा पहिलो स्थानमा रहेकी गालिन्डो यस पटक भने दोस्रो स्थानमा रहेका गार्सियासँग पराजित भएकी हुन् ।

गार्सियालाई जिताउन ‘ब्लु डग एक्सन पिएसी’ ले १० लाख डलरभन्दा बढी खर्च गर्नुका साथै पूर्व यातायात मन्त्री पिट बुटिजज र टेक्ससका कयौँ सांसदहरूले खुला समर्थन गरेका थिए । अब हुने मुख्य चुनावमा गार्सियाको प्रतिस्पर्धा डोनाल्ड ट्रम्पको समर्थन पाएका रिपब्लिकन उम्मेदवार कार्लोस डे ला क्रुजसँग हुनेछ ।

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलन : मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा के छ ? (पूर्णपाठ)

घुमाउरो शैलीमा बजेटमा घुस्दैछ सांसद विकास कोष

राजधानीमै दलितलाई बासको संघर्ष

संकटमा मधेशको माटो : जैविक गुण सकिंदा ढुंगा जस्तै बन्दैछ खेत

धेरै नाफा गर्ने संस्थान आयल निगम, नेवानिको घाटा सवा अर्ब

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

