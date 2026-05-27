आर्थिक सर्वेक्षण :

धेरै नाफा गर्ने संस्थान आयल निगम, नेवानिको घाटा सवा अर्ब

वित्तीय क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रका प्रतिस्पर्धी बजारमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा वितरण गर्ने सार्वजनिक संस्थानको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर देखिएको छ । 

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १३ गते २०:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारी संस्थानहरूमध्ये नेपाल आयल निगम गत आर्थिक वर्षमा १३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाउँदै सबैभन्दा बढी नाफा गर्ने संस्थान बनेको छ ।
  • आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सार्वजनिक संस्थानहरूको समग्र खुद नाफा १२.०३ प्रतिशतले बढेर ४५ अर्ब ८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
  • सञ्चालनमा रहेका ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २७ वटा नाफामा र १६ वटा नोक्सानमा छन् भने सरकारी लगानी ७ खर्ब ९८ अर्ब नाघेको छ ।

१३ जेठ, काठमाडौं । सरकारले लगानी गरेका संस्थानमध्ये सबैभन्दा धेरै नाफा नेपाल आयल निगमले गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष निगमले १३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गर्दै पहिलो संस्थान बनेको हो ।

सार्वजनिक संस्थानहरूको वर्षिक समीक्षा २०८३ अनुसार सञ्चालनमा रहेका ४५ संस्थानमध्ये २७ नाफामा छन् । त्यसैगरी १६ नोक्सानमा छन् भने २ संस्थाले वित्तीय विवरण समेत बुझाएका छैनन् ।

अघिल्लो आव २०८०/८१ मा २८ वटा संस्थान नाफामा थिए भने १५ वटा नोक्सानमा थिए । त्यसबेला पनि २ संस्थाले वित्तीय विवरण सरकारलाई बुझाएका थिएनन् ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको विवरण अनुसार आव २०८१/८२ अन्त्यमा सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको कुल लगानी ७ खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड ३५ लाख पुगेको छ । यो लगानी अघिल्लो आवको तुलनामा १३.४४ प्रतिशत धेरै हो । अघिल्लो आव २०८०/८१ मा ७ खर्ब ३ अर्ब ९३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ लगानी थियो ।

गत आव संस्थानहरूमा सरकारको सेयर लगानी १.४८ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब ७० अर्ब २५ करोड १९ लाख पुगेको छ । त्यसैगरी ऋण लगानी २६.३२ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड १५ लाख पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कुल ऋण लगानीको ८१.७३ प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा रहेको समीक्षामा उल्लेख छ । आव २०८१/८२ मा कुल सेयरधनी कोषमा १० खर्ब ७३ अर्ब २८ करोड ३१ लाख पुगेको छ जुन २०८०/८१ को तुलनामा ३.८९ प्रतिशत धेरै हो ।

गत आव संस्थानहरूको कुल आय अघिल्लो आवको तुलनामा ०.६७ प्रतिशत वृद्धि भई ७ खर्ब २१ अर्ब १४ करोड ७७ लाख पुगेको छ । जुन कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा ११.८ प्रतिशत छ ।

त्यसैगरी २०८०/८१ मा संस्थानहरूको कुल सञ्चालन आय ६ खर्ब ६८ अर्ब ३ लाख रहेकोमा २०८१/८२ मा ०.६६ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ खर्ब ७२ अर्ब ४० करोड २६ लाख पुगेको छ ।

आव २०८०/८१ को सार्वजनिक संस्थानको समग्र खुद नाफा ४० अर्ब २४ करोड २८ लाख १५ हजारको तुलनामा १२.०३ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८१/८२ मा ४५ अर्ब ८ करोड ४९ लाख कायम भएको छ ।

नेपाल आयल निगम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंकको नाफामा भएको उल्लेख्य वृद्धिले समग्र संस्थानको नाफा वृद्धिमा योगदान गरेको हो ।

२०८१/८२ मा नाफामा सञ्चालित संस्थानको खुद नाफा गत वर्षको तुलनामा १०.५८ प्रतिशत बढेर ४८ अर्ब ८९ करोड ६ लाख पुगेको छ । नोक्सानमा सञ्चालित संस्थानको खुद नोक्सानमा ४.१४ प्रतिशतले कमी आई ३ अर्ब ८० करोड ५७ लाख कायम भएको छ ।

संस्थानको समग्र सञ्चित नाफा २१.५१ प्रतिशत वृद्धि भएको छ भने सञ्चित नाफामा सञ्चालित संस्थानको कुल सञ्चित नाफा १६.५१ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । अर्कातर्फ, सञ्चित नोक्सानमा सञ्चालित संस्थानको कुल सञ्चित नोक्सान ७.५३ प्रतिशत बढेर ५१ अर्ब ८६ करोड ७८ लाख पुगेको छ ।

कुल सञ्चित नोक्सानमा सबैभन्दा ठुलो हिस्सा नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) को देखिन्छ । सार्वजनिक संस्थानको कुल सञ्चालन खर्च अघिल्लो आवको तुलनामा ०.६८ प्रतिशत घटेको देखिएको छ भने प्रशासनिक खर्चमा ८.११ प्रतिशत कम भई ६२ अर्ब ९३ करोड ९३ लाख कायम भएको छ ।

आव २०८१/८२ मा जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड बन्द भए तापनि भवन तथा जग्गा भाडा रकमबाट आय भएको देखिन्छ । घाटामा रहेका संस्थानमध्ये नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्राइभेट लिमिटेड, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड र बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड बन्द छन् भने धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेडले व्यावसायिक कारोबार सुरु गरेको छैन । व्यावसायिक कारोबार नभए तापनि यी संस्थानको नियमित प्रशासनिक खर्च भइरहेकाले नोक्सानमा रहेको देखिएको हो ।

२०८१ असार मसान्तसम्म नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत ४ सय ६६ कम्पनीमध्ये ७ वटा सार्वजनिक संस्थानको कुल बजार पूँजीकरण अघिल्लो आवको तुलनामा ६६.३५ प्रतिशत बढेको देखिएको छ ।

समीक्षा अवधिमा १६ वटा संस्थानले २०८१/८२ सम्मको नियमित रूपमा अन्तिम लेखा परीक्षण गराएको नपाइएकाले यी संस्थानको वित्तीय अवस्थाको यथार्थ मूल्यांकन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । समग्रमा खुद नाफा १२.०३ प्रतिशत वृद्धि भई ४५ अर्ब ८ करोड ४९ लाख कायम भएको छ ।

संस्थान विशेष हेर्दा आयल निगम, विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड जस्ता बजारमा प्राकृतिक वा पूर्ण एकाधिकार कायम रहेका तथा बजारमा सीमित प्रतिस्पर्धा भएका सार्वजनिक संस्थानको नाफा अन्य संस्थानको तुलनामा उच्च छ ।

वित्तीय क्षेत्रका सबै सार्वजनिक संस्थान नाफामा सञ्चालित छन् । वित्तीय क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रका प्रतिस्पर्धी बजारमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा वितरण गर्ने सार्वजनिक संस्थानको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर देखिएको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण घाटा नाफा सार्वजनिक संस्थान
उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नेको संख्या १०.९ प्रतिशतले बढ्यो, धेरै विद्यार्थी त्रिविमा

आलु उत्पादन ३७ लाख टन नाघ्ने अनुमान, बिउमा अझै चुनौती

निर्माण क्षेत्र लयमा, उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान ५.७२ प्रतिशत अनुमान

आर्थिक सर्वेक्षणको रङ फेरे वाग्लेले, निलो होइन सुनौलो

झन्डै शतप्रतिशत जनसंख्यामा पुग्यो विद्युत् पहुँच

आर्थिक सर्वेक्षण : मातृ तथा शिशु मृत्युदरमा सुधार

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

