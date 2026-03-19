+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

आलु उत्पादन ३७ लाख टन नाघ्ने अनुमान, बिउमा अझै चुनौती

आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार चालु आव आलु उत्पादन ३७ लाख टनभन्दा बढी हुने अनुमान छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १३ गते १७:२८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकभर ३७ लाख ५६ हजार ९ सय ६६ टन आलु उत्पादन हुने सरकारी प्रक्षेपण रहेको छ ।
  • नेपाललाई आलु बालीमा आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादकत्व बढाएर प्रतिहेक्टर १७.८६ टन पुर्‍याउनुपर्ने आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
  • नेपाल आलुको बिउमा ५० प्रतिशत परनिर्भर छ भने आवश्यक बिउमध्ये आधा मात्र स्वदेशमा व्यवस्थापन हुने गरेको छ ।

१३ जेठ, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष मुलुकमा आलु उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

सरकारले बुधबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार चालु आव आलु उत्पादन ३७ लाख टनभन्दा बढी हुने अनुमान छ ।

यस वर्ष २ लाख २३ हजार ८ सय ६९ हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु खेती भई कुल ३७ लाख ५६ हजार ९ सय ६६ टन उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । यस वर्ष आलुको उत्पादकत्व १६.७८ टन प्रतिहेक्टर रहने सरकारको प्रक्षेपण छ ।

नेपाललाई आलु बालीमा पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर बनाउन हालको उत्पादकत्व बढाएर १७.८६ टन प्रतिहेक्टर पुर्‍याउनुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ । यदि उत्पादकत्व नबढेको खण्डमा थप १५ हजार ३ सय ७४ हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु खेती विस्तार गर्नुपर्ने सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

बिउमा परनिर्भरता कायमै

उत्पादन बढे पनि आलुको बिउमा भने नेपाल अझै ५० प्रतिशत परनिर्भर रहेको पाइएको छ । हाल मुलुकमा ४ लाख २३ हजार १० टन आलुको बिउ आवश्यक रहेकामा स्वदेशी किसानबाट ५० प्रतिशतमात्र व्यवस्थापन हुँदै आएको छ ।

देशभरि वार्षिक ९ लाख दाना आलुको पूर्व मूलबिउको माग छ । तर, सरकारी क्षेत्रबाट २ लाख र निजी क्षेत्रबाट ६ लाख गरी जम्मा ८ लाख दानामात्र उत्पादन हुने गरेको छ । चालु आव फागुन मसान्तसम्म सरकारी फार्महरूबाट १ लाख ११ हजार १ सय ३० दाना पूर्व मूलबिउ उत्पादन भएको छ ।

सिन्धुपाल्चोकस्थित आलुबाली विकास केन्द्र निगालेमा चालु आव फागुनसम्म १६ किलो ’ट्रु पोटाटो सिड’ उत्पादन भएको छ । गत आव यहाँ १९.५ किलो बिउ उत्पादन भएको थियो ।

यस्तै यस केन्द्र अन्तर्गतका फार्महरूमा स्रोत बिउ आलु उत्पादनमा भने उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । गत वर्ष २०.१० टन स्रोत बिउ उत्पादन भएकोमा यस वर्ष फागुनसम्ममै ३०.०६ टन उत्पादन भइसकेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

सरकारले आलु उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राखे पनि गुणस्तरीय बिउको उपलब्धता र उत्पादकत्व वृद्धिमा अझै ठोस पहल आवश्यक देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

आर्थिक सर्वेक्षण आलु उत्पादन उत्पादकत्व
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नेको संख्या १०.९ प्रतिशतले बढ्यो, धेरै विद्यार्थी त्रिविमा

उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नेको संख्या १०.९ प्रतिशतले बढ्यो, धेरै विद्यार्थी त्रिविमा
निर्माण क्षेत्र लयमा, उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान ५.७२ प्रतिशत अनुमान

निर्माण क्षेत्र लयमा, उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान ५.७२ प्रतिशत अनुमान
आर्थिक सर्वेक्षणको रङ फेरे वाग्लेले, निलो होइन सुनौलो

आर्थिक सर्वेक्षणको रङ फेरे वाग्लेले, निलो होइन सुनौलो
झन्डै शतप्रतिशत जनसंख्यामा पुग्यो विद्युत् पहुँच

झन्डै शतप्रतिशत जनसंख्यामा पुग्यो विद्युत् पहुँच
आर्थिक सर्वेक्षण : मातृ तथा शिशु मृत्युदरमा सुधार

आर्थिक सर्वेक्षण : मातृ तथा शिशु मृत्युदरमा सुधार
आधारभूत तहको विद्यार्थी भर्नादर उत्साहजनक, माध्यमिक तह पुग्दा निराशाजनक

आधारभूत तहको विद्यार्थी भर्नादर उत्साहजनक, माध्यमिक तह पुग्दा निराशाजनक

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 
प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन
सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ
आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली
संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित