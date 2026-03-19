+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

खोटाङमा बाँदर धपाउन ६ महिना हेरालु राख्न सुझाव

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १४ गते ९:३१

१४ जेठ, खोटाङ । ‘तत्कालका लागि हरेक वडामा दुई/तीन जनादेखि पाँच/छ जना कृषक प्रहरी वा कृषक सेना राखेर बाँदर धपाउन सकिन्छ । किसानले उनीहरुलाई खेतबारीमा बाँदर आएको सूचना दिएर सहयोग गर्न सक्छन् ।’ यो भनाइ नेकपा एमाले खोटाङका उपाध्यक्ष कुमार आचार्यको हो ।

कृषि बालीमा क्षमति पुर्‍याउने जंगली जनावर नियन्त्रण गर्ने उपायको खोजीमा जिल्ला समन्वय समिति खोटाङले जेठ १३ गते किसानसँग अन्तरक्रीया गरेको थियो । सोही कार्यक्रममा सहभागी आचार्यले बाँदर नियन्त्रण गर्ने उपाय वारे आफ्नो धारणा राखेका हुन् ।

जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा छलफलका लागि किसान, जनप्रतिनिधि, प्रशासन, सुरक्षा निकाय, कृषि सम्वद्ध कार्यालय, राजनीतिक दल लगायतलाई बोलाइएको थियो । कार्यक्रममा सहभागी ध्यानबहादुर राईले बाँदर धपाउनका लागि निश्चित तलब दिएर वर्षको ६ महिना हेरालु राख्न सकिने धारणा राखे ।

बाँदर लगायतका जंगली जनावर धपाउनका लागि हेरालु राख्ने उपयमा सहमत छन् किसान झमप्रसाद आचार्य । उनले वडा-वडामा बाली संरक्षण समिति गठन गरेर त्यसकै मातहतमा स्थानीय सरकारले हेरालु व्यवस्थापन गर्न सक्ने सुझाव दिएका छन् । झमप्रसादले हेरालुमार्फत बाँदरको निगरानी गर्ने र बालीनाली नजिक आएको बेला खेदाउन सकिने विकल्प अघि सारे ।

किसान उद्धवप्रसाद आचार्यको धारणा पनि अरुभन्दा फरक छैन । बाँदर धपाउनका लागि नगरपालिका, गाउँपालिका वा वडा कार्यालयले हेरालु राख्न सके किसानले राहत पाउने उनको धारणा छ । राज्यले लगानी गर्न सके बाँदर नियन्त्रण सम्भव रहेको उद्धवप्रसाद बताउँछन् ।

अन्तरक्रियामा सहभागी किसानले बाँदर धपाउने हेरालुको व्यवस्थादेखि बाँदरले नखाने प्रजातीका अन्नबाली लगाउने, बाँदरलाई नियन्त्रणमा लिएर बन्ध्याकरण गर्ने, अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने र मार्नेसम्मका चर्चा गरेका छन् । सामुदायीक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष मोहन गुरुङले भने बाँदर नियन्त्रणका लागि परम्परागत ज्ञानसीपलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा राखे । सरकारले प्रत्येक तीन वर्षको चैतमा एक पटक राष्ट्रियरुपमा बाँदर खेदाउने अभियान चलाउन सके बाँदर नियन्त्रण हुने गुरुङको सुझाव छ ।

बाँदरबाट आम किसान आजित छन् । तर बाँदर नियन्त्रण गर्ने अचुक उपाय हालसम्म भेटिएको छैन । बाँदर लगायतका जंगली जनावरको क्षति न्यूनीकरण गर्ने उपायको खोज तथा अनुसन्धान जारी छ । कृषि बालीमा क्षति पुर्‍याउने जंगली जनावर नियन्त्रण गर्ने उपायकै खोजीमा अन्तरक्रीया गरिएको जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका प्रमुख सनबहादुर राईले बताए ।

बाँदर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सांसदलाई किसानको फोन : विकास बरु ढिला होस्, बाँदरबाट अन्नबाली जोगाइदिनुपर्‍यो

सांसदलाई किसानको फोन : विकास बरु ढिला होस्, बाँदरबाट अन्नबाली जोगाइदिनुपर्‍यो
‘बाली जोगाउन बाँदर समात्ने, मार्ने जुक्ति दीर्घकालीन र मानवीय छैन’

‘बाली जोगाउन बाँदर समात्ने, मार्ने जुक्ति दीर्घकालीन र मानवीय छैन’
आधा दर्जन बाँदरलाई तड्पाउँदै ह’त्या गर्ने व्यक्ति पक्राउ

आधा दर्जन बाँदरलाई तड्पाउँदै ह’त्या गर्ने व्यक्ति पक्राउ
‘बाँदरहरू पारिस्थितिक प्रणालीको हिस्सा हुन्, मार्ने होइन व्यवस्थापन गर्ने हो’

‘बाँदरहरू पारिस्थितिक प्रणालीको हिस्सा हुन्, मार्ने होइन व्यवस्थापन गर्ने हो’
आधा दर्जन बाँदरलाई तड्पाउँदै क्रुरतापूर्वक ह’त्या

आधा दर्जन बाँदरलाई तड्पाउँदै क्रुरतापूर्वक ह’त्या
आफ्नै आमाबाट तिरस्कृत बाँदरको बच्चाले जित्यो विश्वको मन

आफ्नै आमाबाट तिरस्कृत बाँदरको बच्चाले जित्यो विश्वको मन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 
प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन
सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित