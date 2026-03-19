१३ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद श्रीराम न्यौपानेले बाँदर नियन्त्रणका लागि राज्यले केही न केही गर्नुपर्ने बताएका छन् । यो विषयमा आफूलाई नागरिकले आग्रह गरिरहेको उनले सुनाए ।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका एक जना किसानले आज बिहानै फोन गरेको र ‘माननीय ज्यू बरु सडक र विकास ढिला होस्, तत्काल बाँदरबाट अन्नबाली जोगाइदिनुपर्यो’ भनेको उनले संसदमा जानकारी गराए ।
प्रतिनिधिसभाको बैठबमा बोल्दै उनले यो किसानको गूनासो मात्रै नभएर नेपालको कृषि, किसान र खाद्यय सुरक्षामाथिको गम्भीर संकट भएको उनले बताए ।
बाँदरकै कारण कतिपय किसान बसाईं सर्नु परेको उनले बताए ।
डमी बाँदर राख्ने लगायतका उपय अपनाउन सकिने र यस निम्ति नागरिकललाई सचेत गराउन सकिने उनले सरकारलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।
