सांसदलाई किसानको फोन : विकास बरु ढिला होस्, बाँदरबाट अन्नबाली जोगाइदिनुपर्‍यो

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १३ गते ११:४८

१३ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद श्रीराम न्यौपानेले बाँदर नियन्त्रणका लागि राज्यले केही न केही गर्नुपर्ने बताएका छन् । यो विषयमा आफूलाई नागरिकले आग्रह गरिरहेको उनले सुनाए ।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका एक जना किसानले आज बिहानै फोन गरेको र ‘माननीय ज्यू बरु सडक र विकास ढिला होस्, तत्काल बाँदरबाट अन्नबाली जोगाइदिनुपर्‍यो’ भनेको उनले संसदमा जानकारी गराए ।

प्रतिनिधिसभाको बैठबमा बोल्दै उनले यो किसानको गूनासो मात्रै नभएर नेपालको  कृषि, किसान र खाद्यय सुरक्षामाथिको गम्भीर संकट भएको उनले बताए ।

बाँदरकै कारण कतिपय किसान बसाईं सर्नु परेको उनले बताए ।

डमी बाँदर राख्ने लगायतका उपय अपनाउन सकिने र यस निम्ति नागरिकललाई सचेत गराउन सकिने उनले सरकारलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।

अन्नबाली किसान बाँदर
निशा डाँगीको प्रश्न– सभामुख र हामी सांसद बस्ने कुर्सी कुन देशको काठबाट बनेको हो ?

नेपालीलाई श्रीलङ्काको ३० दिने नि:शुल्क अनलाइन भिसा

चोरेरै ६ करोडको सम्पत्ति जोडेका प्रेम कारागार चलान

अदालत र मालपोत जग्गा दलालको पक्षमा हुँदा नागरिकले दु:ख पाए : सांसद यादव

‘लालीबजार’ को मुद्दामा सुनुवाइ भइरहँदा अदालत पुगिन् स्वस्तिमा खड्का

समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई दिएको रकम राज्य कोषको होइन : समिति

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

