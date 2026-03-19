चोरेरै ६ करोडको सम्पत्ति जोडेका प्रेम कारागार चलान

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- चोरी गरी करोडौं सम्पत्ति जोडेको आरोपमा पक्राउ परेका प्रेम थारू काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशपछि कारागार चलान भएका छन् ।
- बौद्धबाट ६५ तोला सुन चोरी गरेको अभियोगमा उनलाई प्रहरीले गत माघमा गोली हानेर नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
- चोरीकै रकमबाट उनले एक करोडको हाइलक्स गाडी किनेको र बाँकेमा साढे तीन तले घर बनाएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
१३ जेठ, काठमाडौं । चोरी गरेरै करोडौं सम्पत्ति जोडेको आरोपमा पक्राउ परेका प्रेम थारू कारागार चलान भएका छन् ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामचन्द्र खड्काको इजलासले थारूलाई कारागार चलानको आदेश दिएको हो ।
चोरी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा चलेको उनी अदालतको आदेशपछि कारागार चलान भएका छन् ।
उनी पछिल्लो पटक बौद्धको एक घरबाट ६५ तोलाभन्दा बढी सुन चोरी गरेको आरोपमा गत माघमा पक्राउ परेका थिए । प्रहरीले उनलाई राजधानीमै गोली हानेर पक्राउ गरेको थियो ।
अनुसन्धान गर्दा उनले एक करोडको हाइलक्स गाडी चढ्ने, चोरी गरेकै रकमले बाँकेमा साढे तीन तले घर बनाएको समेत खुलेको थियो । त्यसपछि प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा समेत चलाएको थियो ।
यसअघि पनि उनी पटक पटक पक्राउ गर्दै मुद्दा चलेर थुनामा गएका व्यक्ति हुन् ।
