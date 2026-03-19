३७ पटक मुद्दा चलेका व्यक्ति चोरी आरोपमा पक्राउ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- तनहुँ ऋषिङ गाउँपालिका-५ रामजाकोट घर भई काठमाडौं महानगरपालिका-३ टोखा बस्ने सन्तोष रानाभाट सुनचाँदी चोरीको आरोपमा पक्राउ परेका छन्।
- उनी ०६१ सालदेखि विभिन्न अपराधमा संलग्न छन् र ३७ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेका छन्।
- पक्राउ परेका मध्ये २२ वटा अभद्र, १३ वटा चोरी, १ वटा हातहतियार खरखजना र १ वटा लागुऔषध मुद्दा छन्।
१५ वैशाख, काठमाडौं । ३७ पटक मुद्दा चलिसकेका व्यक्ति फेरि पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्ने व्यक्ति तनहुँ ऋषिङ गाउँपालिका-५ रामजाकोट घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका-३ टोखाः बस्ने सन्तोष रानाभाट छन् ।
उनी यसपटक सुनचाँदी चोरेको आरोपमा पक्राउ परेका हुन् । काठमाडौंको कालोपुलस्थित एक घर फुटाएर सुनचाँदीका गहना चोरेको आरोपमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।
उनी ०६१ सालदेखि विभिन्न अपराधमा जोडिएको प्रहरीको भनाइ छ । उनीमाथि हालसम्म ३७ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेको यीमध्ये २२ वटा अभद्र मुद्दा, १३ वटा चोरी मुद्दा, हातहतियार खरखजना मुद्दा १ वटा, लागुऔषध मुद्दा १ वटा दर्ता भइसकेको छ ।
