+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पछिल्लो इजरायली आक्रमणमा कम्तीमा ३१ लेबनानीको मृत्यु

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १३ गते ११:४३

१३ जेठ, काठमाडौं‌ । इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले हिजबुल्लाह विरुद्धको सैन्य कारबाहीलाई अझ तीव्र पार्ने चेतावनी दिएलगत्तै लेबनानमा भीषण हवाई आक्रमण भएको छ।

लेबनानको दक्षिणी र पूर्वी क्षेत्रमा भएका यी पछिल्ला आक्रमणहरूमा कम्तीमा ३१ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु भएकाहरूमा केही बालबालिकाहरू समेत रहेका छन्।

इजरायली सेनाका अनुसार अप्रिल महिनामा युद्धविराम सुरु भएयताकै यो सबैभन्दा ठूलो बमबारी हो। सेनाले एकै रातमा हिजबुल्लाहका १०० भन्दा बढी स्थान र लडाकुहरूलाई निशाना बनाएको दाबी गरेको छ। प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले मंगलबारको सुरक्षा बैठकमा इजरायलले लेबनानमा आफ्नो सैन्य पहुँच र सुरक्षा क्षेत्रलाई अझ बलियो बनाउँदै लगेको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको यो घोषणापछि हिजबुल्लाहको मुख्य प्रभाव क्षेत्र मानिने राजधानी बेरुतका दक्षिणी उपनगरहरूमा भागदौड र त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ। हजारौँ मानिसहरू सुरक्षित स्थानतर्फ जानका लागि गाडीका लाम लागेर सहर छोडिरहेका देखिन्छन् ।

यसैबीच, लेबनानको मशघरा गाउँमा भएको बमबारीमा थुप्रै घरहरू ध्वस्त भएका छन्। सो भग्नावशेषबाट ११ जनाको शव निकालिएको छ भने एक ७ वर्षीय बालकलाई जीवितै उद्धार गरिएको छ। सोही आक्रमणमा ती बालकका बुबा र दुई दिदीबहिनीको मृत्यु भएको छ ।

दुवै पक्षले एकअर्कालाई युद्धविराम उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन्। इजरायली सेनाले लेबनानी नागरिकहरूलाई नयाँ क्षेत्रहरू खाली गर्न आदेश दिएको छ भने हिजबुल्लाहले पनि इजरायली सेनाका तीनवटा ब्यारेक र सैन्य चौकीहरूमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको बताएको छ ।

गत मार्च २ देखि सुरु भएको यस द्वन्द्वमा हिजबुल्लाहको आक्रमणबाट हालसम्म २३ इजरायली सैनिक र एक ठेकेदारको मृत्यु भएको छ। अर्कोतर्फ, इजरायली आक्रमणका कारण लेबनानमा अहिलेसम्म कम्तीमा ३ हजार १ सय ८५ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

लेबनान
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

इजरायलद्वारा लेबनानमा फेरि आक्रमण, हिजबुल्लाहद्वारा जवाफी प्रहार

इजरायलद्वारा लेबनानमा फेरि आक्रमण, हिजबुल्लाहद्वारा जवाफी प्रहार
इजरायलको आक्रमणबाट लेबनानमा १९ जनाको मृत्यु

इजरायलको आक्रमणबाट लेबनानमा १९ जनाको मृत्यु
लेबनानमा दुई बंगलादेशी नागरिकको मृत्यु भएपछि ढाकाद्वारा इजरायली आक्रमणको भर्त्सना 

लेबनानमा दुई बंगलादेशी नागरिकको मृत्यु भएपछि ढाकाद्वारा इजरायली आक्रमणको भर्त्सना 
लेबनानमा इजरायली आक्रमण तीव्र, कम्तीमा १७ जनाको मृत्यु

लेबनानमा इजरायली आक्रमण तीव्र, कम्तीमा १७ जनाको मृत्यु
इजरायली हमलामा दक्षिण लेबनान जोड्ने अन्तिम पुल पनि ध्वस्त

इजरायली हमलामा दक्षिण लेबनान जोड्ने अन्तिम पुल पनि ध्वस्त
इजरायल सहित ४ देशमा खुल्यो पुन: श्रम स्वीकृति

इजरायल सहित ४ देशमा खुल्यो पुन: श्रम स्वीकृति

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 
प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन
सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ
आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली
संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित