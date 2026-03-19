इजरायली हमलामा दक्षिण लेबनान जोड्ने अन्तिम पुल पनि ध्वस्त

३ वैशाख, काठमाडौं । इजरायली सेनाले बिहीबार गरेको मिसाइल हमलामा दक्षिण लेबनानको अन्तिम सकुशल पुल पनि ध्वस्त भएको छ । बीबीसीका अनुसार नबतिएह सहरमा हमलापछि धुँवा नै धुँवा उठेको छ । लिटानी नदीमाथिको सो पुल रहेको क्षेत्रमा सो सहर छ । जहाँ ४० हजार भन्दा बढी मानिसको बसोबास छ ।
यो हमलापछि अब लेबनानको दक्षिणी क्षेत्रसँग जोड्ने कुनै पनि मार्ग बाँकी नरहेको लेबनानी अधिकारीले बताएका छन् ।
Advertisment
