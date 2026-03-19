‘लालीबजार’ को मुद्दामा सुनुवाइ भइरहँदा अदालत पुगिन् स्वस्तिमा खड्का

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १३ गते १२:१३

  • उच्च अदालत पाटनमा फिल्म लालीबजार को प्रदर्शन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा सुनुवाइ भइरहेको छ।

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनमा फिल्म लालीबजारको मुद्दामा सुनुवाइ भइरहेको छ । न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरुङ र अच्युत कुइँकेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको हो ।

मंगलबारको सुनुवाइमा अदालतले निर्माता षट्कोण आर्ट्सलाई फिल्मको सफ्टकपी पेश गर्न आदेश दिएको थियो । हिजै केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिलाई फिल्मलाई प्रदर्शन अनुमति दिने निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउन समेत भनेको थियो ।

अहिले अदालतमा सुनुवाइ चलिरहँदा कार्यकारी निर्माता प्रदीप भट्टराई र अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का उच्च अदालत पाटनमा पुगेका छन् । अर्का निर्माता रवीन्द्रसिंह बानियाँ चाहिँ मुद्दाकै सिलसिलामा अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् ।

उच्च अदालतमा आज फिल्मको प्रदर्शनमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे सुनुवाइ भइरहेको हो । रोशनी नेपालीले यो फिल्मले वादी समुदायको मर्यादामा आँच पुगेको भन्दै मुद्दा हालेकी थिइन् ।

‘लालीबजार’ अहिले देशव्यापी प्रदर्शन भइरहेको छ ।

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

भीआईपी पक्राउमा सरकारको कमजोरी, अदालतले उठाइरहेछ प्रश्न

कांग्रेस विवादमा निर्वाचन आयोगको निर्णय सर्वोच्चद्वारा सदर (पूर्णपाठसहित)

अब अधिवेशनतिर लागौँ, अदालततिर होइन : महामन्त्री पौडेल

इरानमा पक्राउ परेका अमृत झाको मुद्दा अदालतमा, फैसलाको प्रतीक्षा

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

