‘लालीबजार’ को मुद्दामा सुनुवाइ भइरहँदा अदालत पुगिन् स्वस्तिमा खड्का

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनमा फिल्म लालीबजारको मुद्दामा सुनुवाइ भइरहेको छ । न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरुङ र अच्युत कुइँकेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको हो ।
मंगलबारको सुनुवाइमा अदालतले निर्माता षट्कोण आर्ट्सलाई फिल्मको सफ्टकपी पेश गर्न आदेश दिएको थियो । हिजै केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिलाई फिल्मलाई प्रदर्शन अनुमति दिने निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउन समेत भनेको थियो ।
अहिले अदालतमा सुनुवाइ चलिरहँदा कार्यकारी निर्माता प्रदीप भट्टराई र अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का उच्च अदालत पाटनमा पुगेका छन् । अर्का निर्माता रवीन्द्रसिंह बानियाँ चाहिँ मुद्दाकै सिलसिलामा अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् ।
उच्च अदालतमा आज फिल्मको प्रदर्शनमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे सुनुवाइ भइरहेको हो । रोशनी नेपालीले यो फिल्मले वादी समुदायको मर्यादामा आँच पुगेको भन्दै मुद्दा हालेकी थिइन् ।
‘लालीबजार’ अहिले देशव्यापी प्रदर्शन भइरहेको छ ।
