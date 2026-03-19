+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

इरानमा पक्राउ परेका अमृत झाको मुद्दा अदालतमा, फैसलाको प्रतीक्षा

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार झासम्बन्धी प्रक्रिया अब पूर्णरूपमा अदालतको निर्णयमा निर्भर भएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २२ गते १७:१४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • इरानमा पक्राउ परेका उदयपुरका ३३ वर्षीय नेपाली अमृत झाको मुद्दा इरानी अदालतमा विचाराधीन छ र निर्णय अदालतको हातमा छ।
  • झा यूएईस्थित कम्पनीको पानीजहाजमा चालकदल सदस्य थिए र 'स्ट्रेट अफ होर्मुज' नजिकै जहाज इरानी सुरक्षा निकायले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
  • नेपाल सरकारले इरानमा झाको अवस्थाबारे नियमित जानकारी लिइरहेको छ र इरानी वकिलको व्यवस्था गरी कूटनीतिक पहल गरिरहेको छ।

२२ चैत, काठमाडौं । इरानमा पक्राउ परेका उदयपुरका ३३ वर्षीय नेपाली अमृत झाको मुद्दा हाल इरानी अदालतमा विचाराधीन छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार झासम्बन्धी प्रक्रिया अब पूर्णरूपमा अदालतको निर्णयमा निर्भर भएको छ ।

झा यूएईस्थित कम्पनी ब्ल्याक सी मरिन एलएलसीको स्वामित्वमा रहेको पानीजहाजका चालकदल सदस्यका रूपमा कार्यरत थिए । उनलाई इरानको सुरक्षा निकाय इस्लामिक इरान रेभलुसनरी गार्डले ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ नजिकैबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनीसँगै केही भारतीय नागरिक पनि पक्राउ परेका थिए ।

प्रवक्ता क्षेत्रीका अनुसार यो ‘व्यक्तिगत (इन्डिभिजुअल) केस नभई जहाजसँग सम्बन्धित विषय’ हो । जहाज इरानको सामुद्रिक क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेको र त्यहाँ अनुमति नपाइने प्रकारका सामग्री रहेको आशंकामा नियन्त्रणमा लिइएको भन्ने अपुष्ट जानकारी आएको उनले बताए । यद्यपि, वास्तविक कारण अदालतले नै टुंग्याउने छ ।

झाको अवस्थाबारे सरकारले नियमित जानकारी लिइरहेको छ । इरानका लागि नेपालको अनररी कन्सुल जनरल साहराम शान्तीई मार्फत एक इरानी वकिलको व्यवस्था गरिएको छ, जसले भारतीय र नेपाली दुवै नागरिकको पक्षमा बहस गरिरहेका छन् ।

वकिलले झालाई भेटेर उनको अवस्था सामान्य र सुरक्षित रहेको जानकारी दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘खानपिन लगायत सबै आधारभूत सुविधा ठिक छ, उहाँ सकुशल हुनुहुन्छ,’ प्रवक्ता क्षेत्रीले भने ।

मुद्दाको फैसला ढिलाइ हुनुका विभिन्न कारण देखिएका छन् । जसमा इरानको वर्तमान परिस्थिति प्रमुख देखिएको छ । त्यहाँ युद्धजन्य अवस्था, ‘नौरोज’ (इरानी नयाँ वर्ष) पर्व र केही भौतिक पूर्वाधारमा क्षति तथा आवागमनमा अवरोध जस्ता कारण अदालती प्रक्रिया प्रभावित भएको देखिन्छ ।

झालाई के सजाय हुन्छ भन्नेबारे भने अहिले नै केही भन्न नसकिने मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘कुन प्रकृतिको अपराध हो भन्ने आधारमा अदालतले निर्णय गर्ने भएकाले हामीले पूर्वानुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ प्रवक्ता क्षेत्रीले स्पष्ट पारे ।

नेपाल सरकारका तर्फबाट कूटनीतिक माध्यम मार्फत निरन्तर सम्पर्क र पहल भइरहेको जनाउँदै उनले अदालतको अन्तिम निर्णयपछि मात्र आगामी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
अदालत अमृत झा इरान मुद्दा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

स्मार्ट फोनको लेन्स : नागरिकको आँखा कि भीडको ढुंगा ?

स्मार्ट फोनको लेन्स : नागरिकको आँखा कि भीडको ढुंगा ?
पाठेघर नै नभएकी डाक्टर, आमा बन्ने चाहना राख्दा गुहार्नु पर्‍यो अदालत

पाठेघर नै नभएकी डाक्टर, आमा बन्ने चाहना राख्दा गुहार्नु पर्‍यो अदालत
अदालतमा चलिरहेको मुद्दाले रविलाई कस्तो अप्ठेरो पर्नसक्छ ?

अदालतमा चलिरहेको मुद्दाले रविलाई कस्तो अप्ठेरो पर्नसक्छ ?
धनुषा-१ विवादबारे सर्वोच्चले शुक्रबार प्रारम्भिक दृष्टिकोण दिने

धनुषा-१ विवादबारे सर्वोच्चले शुक्रबार प्रारम्भिक दृष्टिकोण दिने
काममा धेरै छिटो आएको भन्दै कर्मचारी बर्खास्त

काममा धेरै छिटो आएको भन्दै कर्मचारी बर्खास्त
अदालतको अवहेलना मुद्दामा बारका पूर्वअध्यक्ष घिमिरेले पाए सफाइ

अदालतको अवहेलना मुद्दामा बारका पूर्वअध्यक्ष घिमिरेले पाए सफाइ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको 'पजनी' : कांग्रेसको 'कुँडाकर्कट' र एमालेको 'कांग्रेस सफाइ'
क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय
वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?
डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख
१००० दिन : सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने डेडलाइन

१००० दिन : सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने डेडलाइन
चुनावी धक्कापछि मधेशवादी दलको एकता र पुस्तान्तरण तयारी

चुनावी धक्कापछि मधेशवादी दलको एकता र पुस्तान्तरण तयारी
एमालेको ड्रयागन रोपेर उपियाँ फलाउने नियति

एमालेको ड्रयागन रोपेर उपियाँ फलाउने नियति

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

8 Stories
बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

7 Stories
गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

8 Stories
७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

7 Stories
एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

14 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित