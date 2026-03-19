अब अधिवेशन तिर लागौँ अदालततिर होइन : महामन्त्री पौडेल

रासस रासस
२०८२ चैत ३० गते १३:१०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारका कामका आधारमा कांग्रेसले सदनमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन्।
  • पौडेलले कांग्रेसले संसदीय दलको नेता वैशाख ४ गते सर्वसम्मत वा निर्वाचन प्रक्रियाबाट चयन गर्ने बताए।
  • उनले पार्टीभित्र एकता कायम गर्दै १५औँ महाधिवेशनमा समस्या समाधान गर्ने चाहना व्यक्त गरे।

३० चैत, चितवन । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारका कामका आधारमा कांग्रेसले सदनमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन् ।

सोमबार भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै उनले कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलका हिसाबले उपस्थित भएकाले सरकारले गर्न लागेका राम्रा कामप्रति समर्थन र सहयोग रहने बताए ।

‘जनता, लोकतन्त्र, जनजीविका, सुशासनको पक्षमा सरकारले गरेका कामहरुप्रति कांग्रेसको कुनै पनि असहयोग रहँदैन,’ उनले भने ।

फरक प्रसङ्गमा बोल्दै पौडेलले कांग्रेसले संसदीय दलको नेता आन्तरिक रूपमा सर्वसम्मत गर्न खोजिएको भए पनि यो प्रयास असफल भएको बताए । सर्वसम्मत या निर्वाचन प्रक्रियाबाट टुङ्याउने गरी वैशाख ४ गते संसदीय दलको नेता चयन हुने उनको भनाइ छ ।

पार्टीभित्र एकता कायम गर्दै अघि बढ्न अहिलेको नेतृत्वको चाहना रहेको उनले बताए । ‘अहिलेको समस्याको समाधान १५औँ महाधिवेशन हो,’ उनले भने, ‘अब अधिवेशन तिर लागौँ अदालत तिर होइन ।’

अदालत अधिवेशन नेपाली कांग्रेस प्रदीप पौडेल
रासस

रासस (राष्ट्रिय समाचार समिति) नेपालको सरकारी समाचार संस्था हो ।

इरानमा पक्राउ परेका अमृत झाको मुद्दा अदालतमा, फैसलाको प्रतीक्षा

स्मार्ट फोनको लेन्स : नागरिकको आँखा कि भीडको ढुंगा ?

पाठेघर नै नभएकी डाक्टर, आमा बन्ने चाहना राख्दा गुहार्नु पर्‍यो अदालत

अदालतमा चलिरहेको मुद्दाले रविलाई कस्तो अप्ठेरो पर्नसक्छ ?

धनुषा-१ विवादबारे सर्वोच्चले शुक्रबार प्रारम्भिक दृष्टिकोण दिने

काममा धेरै छिटो आएको भन्दै कर्मचारी बर्खास्त

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !

उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर

सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित