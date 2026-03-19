अब अधिवेशन तिर लागौँ अदालततिर होइन : महामन्त्री पौडेल

- नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारका कामका आधारमा कांग्रेसले सदनमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन्।
- पौडेलले कांग्रेसले संसदीय दलको नेता वैशाख ४ गते सर्वसम्मत वा निर्वाचन प्रक्रियाबाट चयन गर्ने बताए।
- उनले पार्टीभित्र एकता कायम गर्दै १५औँ महाधिवेशनमा समस्या समाधान गर्ने चाहना व्यक्त गरे।
३० चैत, चितवन । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारका कामका आधारमा कांग्रेसले सदनमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन् ।
सोमबार भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै उनले कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलका हिसाबले उपस्थित भएकाले सरकारले गर्न लागेका राम्रा कामप्रति समर्थन र सहयोग रहने बताए ।
‘जनता, लोकतन्त्र, जनजीविका, सुशासनको पक्षमा सरकारले गरेका कामहरुप्रति कांग्रेसको कुनै पनि असहयोग रहँदैन,’ उनले भने ।
फरक प्रसङ्गमा बोल्दै पौडेलले कांग्रेसले संसदीय दलको नेता आन्तरिक रूपमा सर्वसम्मत गर्न खोजिएको भए पनि यो प्रयास असफल भएको बताए । सर्वसम्मत या निर्वाचन प्रक्रियाबाट टुङ्याउने गरी वैशाख ४ गते संसदीय दलको नेता चयन हुने उनको भनाइ छ ।
पार्टीभित्र एकता कायम गर्दै अघि बढ्न अहिलेको नेतृत्वको चाहना रहेको उनले बताए । ‘अहिलेको समस्याको समाधान १५औँ महाधिवेशन हो,’ उनले भने, ‘अब अधिवेशन तिर लागौँ अदालत तिर होइन ।’
