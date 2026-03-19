कांग्रेस विवादमा निर्वाचन आयोगको निर्णय सर्वोच्चद्वारा सदर (पूर्णपाठसहित)

सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई कानुन सम्मत ठहराउँदै विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएका पदाधिकारीलाई अध्यावधिक गर्ने निरवाचन आयोगका निर्णयलाई पनि सदर गरेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ४ गते २२:३४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई कानुनसम्मत ठहराउँदै निरवाचन आयोगको पदाधिकारी अध्यावधिक निर्णय सदर गरेको छ।
  • न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले शेरबहादुर देउवा पक्षले दायर गरेको रिट खारेज गरेको छ।
  • प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले आदेशको संक्षिप्त विवरण पढेर सुनाएका छन्।

४ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई कानुन सम्मत ठहराउँदै विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएका पदाधिकारीलाई अध्यावधिक गर्ने निरवाचन आयोगका निर्णयलाई पनि सदर गरेको छ । न्यायाधीहरू शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले शेरबहादुर देउवा पक्षले दायर गरेको रिट खारेज गरेको हो ।

प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले आदेशको संक्षिप्त विवरण पढेर सुनाएका हुन् ।

हेर्नुहोस् आदेशको संक्षिप्त विवरण

अदालत
