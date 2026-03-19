सल्यानमा ३ थान भरुवा बन्दुक फेला

१४ जेठ, सल्यान । सल्यानमा तीन थान अवैध भरुवा बन्दुक फेला परेको छ । सामुदायिक वन लुकाएर राखेका तीन थान बन्दुक प्रहरीले बरामद गरेको हो ।
जिल्लाको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका-१२ चौरस्थित सिद्धगुफा सामुदायिक वनमा वेवारिसे अवस्थामा बन्दुक फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले जनाएको छ ।
सामुदायिक वनमा बेवारिसे अवैध भरुवा बन्दुक रहेको सूचनाका आधारमा खोजतलास गरी बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका प्रहरी निरीक्षक तथा सूचना अधिकारी देवराज भट्टराईले जानकारी दिए ।
घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4