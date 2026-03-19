यसरी बिस्तार गरिँदै छ काँकडभिट्टा-लौकही खण्ड 

पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग एसियन हाइवे मापदण्डमा निर्माण हुँदैछ । महेन्द्र राजमार्ग बिस्तार अन्तर्गत काँकडभिट्टा–लौकही खण्डमा सोही मापदण्ड अनुसार अहिले धमाधम काम भइरहेको छ ।

कमल प्रसाईं कमल प्रसाईं
२०८३ जेठ १४ गते १७:१३

१४ जेठ, काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग एसियन हाइवे मापदण्डमा निर्माण हुँदैछ । महेन्द्र राजमार्ग बिस्तार अन्तर्गत काँकडभिट्टा–लौकही खण्डमा सोही मापदण्ड अनुसार अहिले धमाधम काम भइरहेको छ । यद्यपि राजमार्ग बिस्तारको काम भने सुस्त छ ।

निर्माण कम्पनीका अनुसार इन्धनको मूल्य वृद्धि र निर्माण सामग्री अभावको मारमा यो खण्ड बिस्तारको काम पनि परेको छ ।

नेपाल–भारत सीमास्थिति मेची नदीमा चार लेनको पुल निर्माण भएर सञ्चालनमा आएसँगै नेपाल ६ वर्ष अगाडि नै ए ग्रेडको एसियन हाइवेमा जोडिएको हो । पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग एसिएन हाइवेको रुट–२ मा पर्छ ।

यसबाहेक वीरगञ्ज–कोदारी खण्ड रुट–४२ मा पर्छ । महेन्द्र राजमार्गको काँकडभिट्टा-लौकही खण्ड अन्तर्गत पूर्वी खण्डमा इभ्रास्कन कालिका जेभीले काम गरिरहेको छ । यसमध्ये २२ किलोमिटर सडकमा पहिलो लेयरको कालोपत्र गर्न बेस बिच्छ्याउने काम भएको छ । कतै कालोपत्रको काम समेत सुरु भएको छ ।

पूर्वी खण्डको काँकडभिट्टा–सीतापुरी कुल ४५ किलोमिटर लम्बाइमा १० अर्ब ९४ लाख लागतमा सडक निर्माणको काम भइरहेको छ । यस खण्डको ठेक्का २ कात्तिक २०८० मा लागेको हो ।

काँकडभिट्टा-लौकही खण्ड
कमल प्रसाईं

प्रसाईं  अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

पर्यटन र अतिथि सत्कार : गर्नैपर्ने १० काम

सांसदलाई विशेषाधिकार दिने प्रावधान हटाउन विपक्षीको माग

रास्वपा सांसदले खोजे संसदीय कामकारबाहीमा ई-भोटिङ

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

घट्यो पर्यटकको दैनिक खर्च

सहकारीका लेखा परीक्षक सञ्चालकको प्रभावमा, अपचलन ढाकछोप गर्न आफूखुसी प्रतिवेदन

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित