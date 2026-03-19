राजदूत हुन अंग्रेजी भाषा जान्नैपर्ने

वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित संस्थामा काम गर्ने अयोग्य

सरकारले राजदूत हुनका लागि अब अंग्रेजी भाषा जानेकै हुनुपर्ने र विदेशी मुलुकको जागिरे भए जागिर छोडेको १० वर्ष पूरा भएकै हुनुपर्ने मापदण्ड तय गरेको छ ।

अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १४ गते १९:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि अङ्ग्रेजी भाषा अनिवार्य र विदेशी जागिर छाडेको १० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ ।
  • अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत व्यक्ति र प्रस्तावित मुलुकमा स्वार्थ बाझिनेहरू राजदूत नियुक्तिका लागि योग्य नहुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
  • सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर गरेका तथा कूटनीतिक वा उच्च सरकारी तहमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका उम्मेदवारलाई नियुक्तिका लागि प्राथमिकता दिइनेछ ।

१४ जेठ, काठमाडौं । सरकारले राजदूत हुनका लागि अब अंग्रेजी भाषा जानेकै हुनुपर्ने र विदेशी मुलुकको जागिरे भए जागरी छोडेको १० वर्ष पुरा भएकै हुनुपर्ने मापदण्ड तय गरेको छ । नियुक्तिका लागि पहिलोटक गरेको खुला आह्वानमामा राजदूतका लागि चाहिने न्यूनतम योग्यताहरू निर्धारण गरिएको छ ।

अंग्रेजी भाषा बाहेक सम्बन्धित मुलुकको भाषा पनि जान्ने व्यक्ति भए त्यसलाई थप प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । यदी कुनै व्यक्ति १० वर्ष यता कुनै विदेशी जागिरमा रहेको भए त्यस्तो व्यक्तिले राजदूत हुन पाउने छैनन् ।

प्रस्तावित मुलुकमा कुनै प्रकारको स्वार्थ नबाझिएको हुनुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहायताबाट सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा हाल कार्यरत रहेका व्यक्तिले पनि राजदूतका लागि दरखास्त दिन पाउने छैनन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राजनीति शास्त्र, कानुन, अर्थशास्त्र वा जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेको, कूटनीतिक वा उच्च सरकारी तथा कर्पोरेट तहमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको, र प्रस्तावित देशको भाषा जानेका उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिइने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राजदूत नियुक्तिका लागि पहिलो पटक खुला दरखास्त आह्वान, कसले दिन पाउँछन् आवेदन ?

उपराष्ट्रपति यादव र नर्वेली राजदूत मियोसबीच भेटवार्ता

सीमा रक्षाका लागि कूटनीतिक पहल थाल्न सरकारलाई ७ पूर्वराजदूतको अपिल

जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रुपाखेतीले दिए राजीनामा

‘नेपालले सन्तुलित कूटनीति अपनाउँछ, शान्ति साझा प्राथमिकता हुन्छ’

राजदूत र कूटनीतिक नियोगका प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीको ब्रिफिङ

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित