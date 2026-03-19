आज पनि देशैभर वर्षा, आइतबारदेखि सुधार हुनेछ मौसम

१५ जेठ, काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसमविदहरुले आज देशैभर वर्षाको सम्भावना औंल्याएका छन् । रातिदेखि नै जारी वर्षा आज पनि कायम रहने भएको हो । देशैभर भएको वर्षाले गर्मीमा राहत मिलेको छ ।
मौसमविद बिनु महर्जनका अनुसार गण्डकी र लुम्बिनीका केही जिल्लामा अहिले पनि पानी परिरहेको छ । पानी पार्ने यो प्रणाली क्रमश: पूर्वतिर सरिरहेको छ । त्यसको प्रभावले काठमाडौं उपत्यकासहित बागमती, मधेश र कोशी प्रदेशमा पनि वर्षा हुने पूर्वानुमान गरिएको हो । ‘अहिले केही कम भए पनि आज दिउँसो देशैभर वर्षा हुने सम्भावना छ । आजै राति तराई र पहाडी क्षेत्रमा हावाहुरी चल्नसक्ने सम्भावना पनि छ,’ मौसमविद महर्जनले भनिन्, ‘केहीबेर रोकिए पनि फेरि पानी पर्ने सम्भावना छ ।’
उनका अनुसार कुनै–कुनै ठाउँमा भारी वर्षा हुने सम्भावना पनि छ । गएराति काठमाडौं उपत्यकामा पनि ठूलो पानी परेको थियो ।
ललितपुरको खुमलटारस्थित अटोमेटिक स्टेसनले एक घण्टा अवधिमै ५४.८ मिलिमिटर वर्षा मापन गरेको थियो । तर आज बिहान हेर्दा खुमलटारको वर्षा मापन ५५.४ मिलिमिटर देखिएको थियो ।
यसैगरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ६०.५ मिलिमिटर वर्षा मापन भएको थियो ।
सुदूरपश्चिम र गण्डकीमा भारी वर्षा
गत २४ घण्टामा डडेलधुराको ज्यामिरखालीमा सबैभन्दा धेरै १४४ मिलिमिटर वर्षा भएको थियो । यसैगरी कैलालीको बुढिआममा ११४.८ मिलिमिटर वर्षा मापन भएको थियो ।
पूर्वी नवलपरासीको देउरालीमा ११७.२, पर्वतको पन्चासेमा १००, धनकुटाको पाख्रिबासमा ८९.४, सिन्धुपाल्चोकको गोब्रेमा ८० र काठमाडौंको बबरमहलमा ७७ मिलिमिटर वर्षा मापन भएको थियो ।
काठमाडौंमा वर्षाले सडकहरु जलमग्न हुँदा आउ–जाउ गर्न कठिनाइ भएको थियो ।
आइतबारदेखि सुधार हुनेछ मौसम
मौसमविद महर्जनका अनुसार हिजो र आज सक्रिय पानी पार्ने प्रणाली आइतबारदेखि क्रमश: सुधार हुँदै जाने सम्भावना छ ।
आइतबार पहाडी क्षेत्रमा हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा हुने भए पनि तराईतिर पानी पर्न कम हुँदै जाने छ ।
जुन महिनाको २ तारिख अर्थात् जेठ १९ गतेदेखि पानी पर्न अझै कम हुने सम्भावना रहेको मौसमविद महर्जनले जानकारी दिइन् ।
