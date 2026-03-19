मनाङको थोँचेमा पाँच श्ययाको अस्पताल बन्ने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- मनाङको नासोँ गाउँपालिका–५ थोँचेमा भारत सरकारको सहयोगमा पाँच शय्याको अस्पताल भवन शिलान्यास गरिएको छ ।
- भारतीय दूतावासका उपप्रमुख राकेश पाण्डे र गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङले संयुक्त रूपमा सो भवनको शिलान्यास गरे।
- रु ६ करोड ६७ लाख ९६ हजार ९३३ लागतमा बन्ने सो भवन निर्माणमा पालिकाले पाँच प्रतिशत रकम बेहोर्ने छ ।
१५ जेठ, मनाङ । भारत सरकारको सहयोगमा नासोँ गाउँपालिका–५ थोँचेमा पाँच श्ययाको अस्पताल भवन निर्माण हुने भएको छ ।
बिहीबार थोँचेमा आयोजित एक सङ्क्षिप्त कार्यक्रममा काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासका उपप्रमुख राकेश पाण्डे र नासोँ गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरे ।
अस्पताल भवन निर्माणका निम्ति रु छ करोड ६७ लाख ९६ हजार ९३३ विनियोजन गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनुप पौडेलले जानकारी दिनुभयो । भवन निर्माणमा कूल लागतको पाँच प्रतिशत रकम पालिकाले बेहोर्ने छ ।
भवनमा बहिरङ्ग विभाग, प्रयोगशाला, फार्मेसी, एक्स–रे विभागलगायत बनाइने छ । रासस
