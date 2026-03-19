सिटी फुक्दै काठमाडौंमा सुकुमवासीको प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाको अगुवाइमा भूमिहीनहरूलाई विकल्पविना विस्थापित गरिएको विरोधमा काठमाडौंको माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म सिटी जुलुस निकालिएको छ।
१५ जेठ, काठमाडौं । सुकुमवासी व्यवस्थापनको माग राख्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चा नेपालको अगुवाइमा सिटी बजाउँदै माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरिएको हो ।
भूमिहीन सुकुमवासी र तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई विकल्पविना विस्थापित गरिएको भन्दै पीडितले गुनासो गरेका छन् । प्रदर्शनकारीले सिटी फुक्दै विभिन्न माग राखिएको प्लेकार्ड बोकेका थिए ।
