आगामी वर्ष १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रशारणमा जोडिने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप गर्ने घोषणा गरेको छ ।
- अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्ष जलविद्युत् र सौर्य प्रणालीबाट उक्त विद्युत् जोडिने बताए ।
- नयाँ आयोजनाहरू राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएपछि विद्युत्को कूल जडित क्षमता ५ हजार ५ सय ३५ मेगावाट पुग्नेछ ।
१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जडान गर्ने घोषणा गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष ६७० मेगावाट जलविद्युत् र सौर्य आयोजनाबाट ३७० मेगावाट गरी १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध जोड्ने घोषणा गरेको छ ।
जसबाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा कूल जडित क्षमता ५ हजार ५ सय ३५ मेगावाट पुग्ने उनको भनाइ छ ।
