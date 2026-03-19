नर्सहरूको रात्रिकालीन भत्ता १०० प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ खर्ब १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रको नयाँ बजेट सार्वजनिक गरे ।
- गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
१५ जेठ, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि १ खर्ब १ अर्ब ९५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यसबारे उक्त घोषाण गरेका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई ९५ अर्ब ८१ करोड बजेट छुट्याइएको थियो ।
अस्पतालमा काम गर्ने नर्सहरूको नाइट ड्युटी भत्ता १०० प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
नर्सले रात्रिकालीन डियुटी गरेबापत १५० रुपैयाँ दिइँदै आएको थियो । त्यसैगरी सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यातायात खर्चमा ५० प्रतिशत बृद्धि गरिएको बताए । नर्स तथा सामुदायिक महिला स्वयंसेविकाको भत्ता तथा यातायात खर्च वृद्धिले सेवा प्रवाहमा उत्साह थपिएको छ ।
