शालिग्राम पथ विकास गरिने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत त्रिवेणी धामदेखि दामोदर कुण्डलाई एकीकृत गर्दै \'शालिग्राम पथ\' विकास गर्ने घोषणा गरेको छ ।
- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सिद्धार्थ राजमार्गको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रूपान्तरण शुरू गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ ।
- कालीगण्डकी सभ्यताको उद्गम क्षेत्रलाई तीर्थाटन र स्वच्छ उद्यम व्यवसाय केन्द्रित गण्डकी चतुर्भुज बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले शालिग्राम पथ विकास गर्ने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत यस्तो घोषणा गरेको हो ।
त्रिवेणी धाम, देवघाट, रुरु क्षेत्र, कागबेनी, मुक्तिनाथ र दामोदर कुण्डलाई एकीकृत गर्दै शालिग्राम पथ विकास गर्ने घोषणा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले घोषणा गरेका हुन् ।
मन्त्री वाग्लले सिद्धार्थ राजमार्गको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रूपान्तरण सुरु गरी कालीगण्डकी सभ्यताको उद्गम क्षेत्रलाई तिर्थाटन र स्वच्छ उद्यम व्यवसाय केन्द्रित गण्डकी चतुर्भुज बनाइने घोषणा आगामी बजेट मार्फत गरेका छन् ।
