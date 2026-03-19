पर्यटनमा विवाह गन्तव्यदेखि डाँफे रुटसम्म, के-के योजना समेटिए ?

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १५ गते १७:३६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले बजेटमार्फत जनकपुरलाई विवाह गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने र उच्च पहाडी भेगमा डाँफे पदमार्ग निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।
  • ऐतिहासिक स्थल तिलौराकोट र रामग्राम समेटेर वृहत् लुम्बिनी विकास कार्यक्रम ल्याइने तथा ती क्षेत्रलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल गरिने भएको छ ।
  • हिमाल आरोहीको सुरक्षाका लागि भरपर्दो प्रणाली विकास गरिने र पर्यटकीय क्षेत्रमा हिल स्टेसन बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले बजेटमा पर्यटनमार्फत जनकपुरलाई विवाह गन्तव्य बनाउनेदेखि उच्च पहाडी भेगमा डाँफे पदमार्गको घोषणा गरेको छ ।

ऐतिहासिक स्थल तिलौराकोट, रामग्रामसहितका सम्पदा समेटेर वृहत् लुम्बिनी विकास कार्यक्रम ल्याइने भएको छ ।

पर्यटकीय महत्वका क्षेत्रमा हिल स्टेसन विकास गरिने भएको छ ।

हिमाल आरोहीको सुरक्षामा भरपर्दो प्रणाली विकास गरिने अर्थमन्त्रीले बताए ।

२ सय वर्षभन्दा पुराना कम्तिमा दुई दर्जन एतिहासिक बौद्ध गुम्बा संरक्षणको घोषणा गरिएको छ ।

तिलौराकोट, गोकर्णेश्वरलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल गरिने भएको छ । मध्यपहाडमा साइकल ट्रेल विकास गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

वन, वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रका लागि १२ अर्ब ३१ करोड बजेट

शालिग्राम पथ विकास गरिने

अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने खेलाडीलाई अवकाशपछि आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार

सामाजिक सुरक्षामा १ खर्ब २० अर्ब बजेट विनियोजन

नर्सहरूको रात्रिकालीन भत्ता १०० प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा

आगामी वर्ष १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रशारणमा जोडिने

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

