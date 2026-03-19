News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत प्रहरी अनुसन्धानलाई प्रविधिमैत्री बनाउने घोषणा गरेका छन् ।
- प्रहरी अनुसन्धानमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् एआईको प्रयोग समेत गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
- जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएका प्रहरीका भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिने भएको छ ।
१५ जेठ, काठमाडौं । प्रहरी अनुसन्धानलाई प्रविधिमैत्री बनाइने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
प्रहरी अनुसन्धानमा प्रहरीको जोडका साथै एआई (कृतिम बुद्धिमता) को प्रयोग हुने उनले बताएको छ ।
त्यस्तै भौतिक पुनर्निर्माण तथा स्तरोन्नति समेत गरिने बताइएको छ । जेनजी आन्दोलनमा प्रहरीको धेरै संरचनाहरू ध्वस्त भएका थिए ।
