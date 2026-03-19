पहाड तथा हिमालका टारमा लिफ्ट सिँचाइका लागि ८० करोड विनियोजन

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका कृषियोग्य टारहरूमा लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली मार्फत भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य मार्फत पहाडका टारहरूमा सिँचाइ आयोजनाहरूबाट आगामी वर्ष २ हजार २ सय ३० हेक्टर थप सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने बताए ।
