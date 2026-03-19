सरकारी निगमहरूको स्वामित्व परिवर्तनबारे हर्क साम्पाङको आपत्ति

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी निगमहरूलाई सार्वजनिक स्वामित्व प्रणालीमा लैजाने नीति प्रस्तुत गरेका छन् ।
- श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सरकारी निगम र प्राधिकरणलाई निजीकरण गर्ने सरकारको नीतिप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
- साम्पाङले फेसबुकमा ‘सरकारले केही नयाँ स्थापना नगर्ने, तर भएको सरकारी निगम र प्राधिकरणहरु निजीकरण गरी बेचिखाने अर्थमन्त्रीको नीति लागू हुन दिनेछैनौँ’ भनी लेखेका छन् ।
१५ जेठ, काठमाडौ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सरकारी निगमहरुबारे सरकारले लिएको नीतिप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
अर्थमन्त्री डा.स्वर्मिण वाग्लेले निगमहरुलाई सरकारी–सार्वजनिक स्वामित्व प्रणालीमा लैजाने नीति प्रस्तुत गरेका छन् । म
हर्क साम्पाङले सरकारको यस्तो घोषणाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । ‘सरकारले केही नयाँ स्थापना नगर्ने, तर भएको सरकारी निगम र प्राधिकरणहरु निजीकरण गरी बेचिखाने अर्थमन्त्रीको नीति लागू हुन दिनेछैनौँ,’ फेसबुकमा साम्पाङले लेखेका छन्, ‘यस्तै पारा हो भने देशमा सरकारी भन्ने केही बाँकी रहने छैनन् ।’
