बजेट वक्तव्य : कर्णालीमा स्याउ र ओखरको जोन सञ्चालन गरिने

१५ जेठ, सुर्खेत । सरकारले कर्णाली प्रदेशमा स्याउ र ओखर उत्पादनको विशेष जोन केन्द्र सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कर्णालीमा स्याउ र ओखरको जोन सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
साथै, जोन केन्द्र सञ्चालन आउने ठाउँमा चिस्यान केन्द्र (कोल्ड स्टोर)को पनि स्थापना कार्य अघि बढाइने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा कृषि उत्पादनको भण्डारण र बजारीकरण सहज बनाउन चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ । सरकारको उक्त कार्यक्रमले जुम्लाको स्याउले विशेष प्राथमिकता पाउने छ ।
