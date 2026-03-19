+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

किओच काठमाडौं र धुलिखेल अस्पतालका लागि बजेट विनियोजन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १५ गते १८:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले धुलिखेल सामुदायिक अस्पताल र किओच काठमाडौं बाल अस्पताललाई बजेट विनियोजन गर्ने घोषणा गरे ।
  • सरकारले बजेटमार्फत तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानलाई लेन्स उत्पादनमा लाग्दै आएको कर छुट दिने घोषणा गरेको छ ।
  • यो कर छुटले प्रतिष्ठानको लेन्स उत्पादन क्षमता बढ्ने र स्वदेशमै सस्तो आँखा उपचार सामग्री उत्पादनमा सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य सामुदायिक अस्पताललाई बजेट विनियोजन गर्ने घोषणा गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले धुलिखेल सामुदायिक अस्पताल र डा.भगवान कोइराला नेतृत्वको किओच काठमाडौं बाल अस्पताललाई बजेट विनियोजन गरिने घोषणा गरेका हुन्।

यी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई गुणस्तरीय उपचार सेवा विस्तार, विशेषज्ञ सेवा सुदृढीकरण तथा पूर्वाधार विकासका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।

यस्तै बजेटमा तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानलाई लेन्स उत्पादनमा लाग्दै आएको कर छुट दिने घोषणा पनि गरेको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त कर छुटले प्रतिष्ठानको लेन्स उत्पादन क्षमता वृद्धि हुने र स्वदेशमै सस्तो तथा गुणस्तरीय आँखासम्बन्धी उपचार सामग्री उत्पादनमा सहयोग पुग्ने बताए।

धुलिखेल अस्पताल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बजेटबारे पूर्वअर्थमन्त्री आचार्य : आर्थिक र नीतिगत सुधारका पक्ष सकारात्मक

बजेटबारे पूर्वअर्थमन्त्री आचार्य : आर्थिक र नीतिगत सुधारका पक्ष सकारात्मक
बजेटले आधारभूत वर्गलाई समेट्न सकेन : गुरु बराल

बजेटले आधारभूत वर्गलाई समेट्न सकेन : गुरु बराल
विदेशी विश्वविद्यालयका क्याम्पसलाई प्रोत्साहन, पछाडि परेको समुदायलाई आवासीय विद्यालय

विदेशी विश्वविद्यालयका क्याम्पसलाई प्रोत्साहन, पछाडि परेको समुदायलाई आवासीय विद्यालय
ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रश्न- बजेट त ५० खर्बको ल्याउन सकिन्छ, तर ऋण कहाँबाट ल्याउने ?

ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रश्न- बजेट त ५० खर्बको ल्याउन सकिन्छ, तर ऋण कहाँबाट ल्याउने ?
गृह मन्त्रालयको बजेटमा आधा कटौती, रक्षाको बढ्यो

गृह मन्त्रालयको बजेटमा आधा कटौती, रक्षाको बढ्यो
स्रोत जुट्नै नसक्ने महत्त्वाकांक्षी बजेट : पूर्वअर्थमन्त्री महत

स्रोत जुट्नै नसक्ने महत्त्वाकांक्षी बजेट : पूर्वअर्थमन्त्री महत

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 
प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित