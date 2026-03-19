सुर्ती, सिगार र चुरोटमा ६ देखि १२ प्रतिशतसम्म भन्सार

News Summary
- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सिगार, चुरोट तथा सुर्तीमा लाग्ने भन्सार महसुल ०.५ देखि १ प्रतिशत बिन्दुसम्मले बढाएको छ ।
- नयाँ व्यवस्था अनुसार तयारी बिँडी र चुरोटमा प्रतिहजार खिल्ली ६ हजार रुपैयाँ तथा सबै प्रकारका सिगारमा १२ हजार रुपैयाँ भन्सार कायम गरिएको छ ।
- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सार्क मुलुक र अन्य मुलुकहरूबाट आयात गर्दा लाग्ने भन्सार शुल्कको दर एउटै कायम गरेको छ ।
१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सिगार, चुरोट तथा सुर्तीको भन्सार बढाएको छ । सरकारले चुरोट र सुर्तीमा ०.५ देखि १ प्रतिशत बिन्दुसम्मले भन्सार बढाएको हो ।
हाल सरकारले ५.५ प्रतिशतदेखि ११ प्रतिशतसम्म भन्सार लिँदै आएको छ । त्यसलाइ बढाएर सरकारले ६ देखि १२ प्रतिशत बनाएको हो ।
सरकारले सुर्ती भएको सिगारमा प्रतिहजार खिल्लीमा १२ हजार रुपैयाँ भन्सार तोकेका छ । हाल यस्तो दर ११ हजार छ । त्यसैगरी फिल्टर नभएको चुरोटमा सरकारले प्रतिहजार खिल्ली ६ हजार तोकेको छ । चालु आव यस्तो भन्सार शुल्क ५ हजार ५ सय रुपैयाँ छ ।
त्यसैगरी सरकारले ७० मिलिमिटरसम्म लम्बाइ भएको चुरोटमा प्रतिहजार खिल्ली ६ हजार रुपैयाँ भन्सार तोकेको छ । हाल यस्तो चुरोटको भन्सार ५ हजार ५ सय छ ।
साथै, सरकारले आगामी आव सार्क मुलुकबाट आयात गर्दा र अन्य मुलुकबाट आयात गर्दा लाग्ने भन्सार शुल्क एउटै दर कायम गरेको छ ।
त्यसैगरी ८५ मिलिमिटरसम्मको चुरोटमा प्रतिहजार खिल्लीमा ६ हजार रुपैयाँ भन्सार कायम गरेको छ । तयारी बिँडीका हकमा पनि प्रति हजार खिल्ली ६ हजार रुपैयाँ भन्सार कायम गरेको छ ।
सबै प्रकारका सिगारमा प्रतिहजार खिल्ली १२ हजार रुपैयाँ भन्सार तोकेको छ । चालु आव यस्तो दर ११ हजार रुपैयाँ कायम छ ।
