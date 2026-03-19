+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

लक्जरी विद्युतीय गाडीको मूल्य बढ्ने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १५ गते २१:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय गाडीमा भन्सार र स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क बढाएपछि लक्जरी गाडी महँगो हुने भएको छ ।
  • नयाँ व्यवस्था अनुसार पैठारी मूल्य ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भएका विद्युतीय गाडीमा थप ११० प्रतिशतसम्म स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ ।
  • यसअघि मोटर क्षमताका आधारमा मात्र भन्सार लाग्दै आएकामा अबदेखि गाडी आयात गर्दाको कारोबार मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गरिने भएको छ ।

१५ जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षदेखि लक्जरी विद्युतीय गाडीको मूल्य बढ्ने भएको छ । सरकारले मूल्यका आधारमा भन्सार र स्वच्छ लगानी योगदान शुल्क लगाएका कारण मूल्य बढ्ने भएको हो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत विद्युतीय गाडीमा मूल्यका आधारमा २० प्रतिशत भन्सार तोकेको छ । त्यसैगरी ११० प्रतिशतसम्म स्वच्छ लगानी योगदान शुल्क कायम गरेको छ । हाल भने विद्युतीय गाडीमा मोटर क्षमताका आधारमा भन्सार लाग्दै आएको छ ।

सरकारले विद्युतीय गाडीमा आयात हुँदाका वखत भन्सारमा कायम गरिएको कारोबार मूल्य २० लाखसम्म भएका विद्युतीय मोटर गाडीमा २.५ प्रतिशत मात्र स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ ।

त्यसैगरी आयात हुँदाका वखत भन्सारमा कायम गरिएको कारोबार मूल्य ३० लाख भन्दा बढी ४० लाखसम्म मोटर गाडीहरूमा थप १५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ ।

आयात हुँदाका वखत भन्सारमा कायम गरिएको कारोबार मूल्य ४० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म भएका मोटर गाडीमा थप ७० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ ।

पैठारी हुँदाका वखत भन्सारमा कायम गरिएको कारोबार मूल्य ५० लाख भन्दा बढी भएका मोटर गाडीहरुमा थप ११० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ । भन्सार महसुल लिने प्रयोजनको लागि निर्धारण गरिएको मूल्यमा भन्सार महसुल समेत थप गरी कायम हुन आएको मूल्यमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाइने सरकारले जनाएको छ ।

लक्जरी ईभी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बजेट कार्यान्वयनमा विपक्षीको शंका

बजेट कार्यान्वयनमा विपक्षीको शंका
ऊर्जा बजेटको प्राथमिकतामा प्रसारण लाइन, प्राधिकरण विभाजनमा बहस

ऊर्जा बजेटको प्राथमिकतामा प्रसारण लाइन, प्राधिकरण विभाजनमा बहस
पाँचतारे र त्यसभन्दा माथिका होटल तथा आयातित तयारी मदिरामा विलासी शुल्क

पाँचतारे र त्यसभन्दा माथिका होटल तथा आयातित तयारी मदिरामा विलासी शुल्क
तीन दशकपछि सरकारले लागु गर्‍यो भ्याटमा बहुदर, विज्ञ भन्छन्- प्रत्युत्पादक हुनसक्छ

तीन दशकपछि सरकारले लागु गर्‍यो भ्याटमा बहुदर, विज्ञ भन्छन्- प्रत्युत्पादक हुनसक्छ
बजेटमा समेटियो रास्वपाको वाचापत्र र शासकीय सुधारको मार्गचित्र

बजेटमा समेटियो रास्वपाको वाचापत्र र शासकीय सुधारको मार्गचित्र
कुन तहका कर्मचारीको तलब कति ?

कुन तहका कर्मचारीको तलब कति ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’
तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित