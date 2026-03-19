बजेट औसत र सन्तुलित : विष्णु रिजाल

‘स्रोत छैन, धेरै ठुलठूला घोषणा पनि छैनन् । ऋण धेरै छ, आन्तरिक र बाह्य तर्फ । विदेशीले पैसा दिए भने बजेट कार्यान्वयन हुने अवस्था छ ।’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १५ गते २१:३९

१५ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता विष्णु रिजालले बजेटलाई औसत र सन्तुलित भनेका छन् ।

‘स्रोत छैन, धेरै ठुलठूला घोषणा पनि छैनन् । ऋण धेरै छ, आन्तरिक र बाह्य तर्फ,’ फेसबुकमा रिजालले लेखेका छन्, ‘विदेशीले पैसा दिएभने बजेट कार्यान्वयन हुने अवस्था छ ।’

विकास निर्माणमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेर ७ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य यथार्थपरक नभएको उनको टिप्पणी छ । ‘बजेटले मध्यम वर्गलाई फोकस गरेको छ । रेमिट्यान्सबाट धेरै आश गरेको छ,’ उनले लेखेका छन् ।

