तल्लो सीमा बढाउँदा सरकारी कर्मचारी आयकरबाट उम्किने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १६ गते १६:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले आयकरको तल्लो सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएसँगै अधिकांश सरकारी कर्मचारीले आयकर तिर्नु नपर्ने भएको छ ।
  • आर्थिक विधेयक २०८३ अनुसार अब वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
  • कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र बीमामा हुने बचत कट्टाका कारण कर्मचारीहरू करको दायराबाट बाहिरिने देखिएको छ ।

१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आयकरको तल्लो सीमा बढाएर १० लाख पुर्‍याएसँगै तल्लोदेखि उच्च सरकारी कर्मचारीले आयकर तिर्नु नपर्ने देखिएको छ । तिर्नैपरे समेत त्यो रकम न्यून हुनेछ ।

आर्थिक विधेयक २०८३ अनुसार अब १० लाख रुपैयाँसम्म रोजगारीको करयोग्य आय भएमा एक प्रतिशत मात्र कर तिरे पुग्नेछ । सरकारी कर्मचारीले वर्षमा १३ महिनाको तलब बुझ्छन् । त्यसो हुँदा वार्षिक १० लाखसम्म रोजगारीको आय पुग्न मासिक पारिश्रमिक ७७ हजार रुपैयाँ हुनुपर्छ ।

सरकारले वृद्धि गरेको तलवमान अनुसार ग्रेडबाहेक कार्यालय सहयोगीको ३८ हजार ४०९ रुपैयाँ र मूख्यसचिवको ९८ हजार ४२५ रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पुग्छ । जुन तोकिएको करयोग्य आय भन्दा केही मात्र माथि हो ।

तर, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायतमा जम्मा गरेको रकम र बीमाको प्रिमियम तिरेको रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाइन्छ । कर्मचारीले संचयकोष र नागरिक लगानी कोषमा गरी ३३ प्रतिशतसम्म बचत गर्न सक्छन् । यसरी बचतका लागि कट्टा हुने आयमा कर लाग्दैन ।

यसबाहेक सरकारले बीमाको प्रिमियममा समेत करयोग्य आय घटाउन सक्नेगरी छूट सुविधा दिएको छ । यस सुविधालाई हिसाव गर्दा अधिकांश सरकारी कर्मचारी आयकर तिर्नबाट उम्किने देखिएको छ ।

‘पारिश्रमिकमा ग्रेड जोडिँदा कुनै कुनै कर्मचारीको तल्लो स्ल्याव नाघ्ला,’ एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भन्छन्, त्यो निकै कम रकम र थोरै कर्मचारीको हकमा मात्र हुनेछ ।’ यस पटक सरकारले मध्यम वर्गको हितलाई भन्दै आयकरको तल्लो सीमा मात्र बढाएको छैन, कर्मचारीको तलब वृद्धि गरी एकसाथ ठूलो राहत सरकारी कर्मचारीलाई दिएको छ ।

कुन तहका कर्मचारीको तलब कति ?

सहकारी समस्याको जड निकम्मा सरकारी अड्डा, डेढ दर्जन कर्मचारीलाई कारबाही सिफारिस

कर्मचारीका करिब साढे ११ हजार अस्थायी दरबन्दी पुनरावलोकन हुँदै

कर्मचारीलाई सरकारको चेतावनी- राजनीति गरे जागिर जाने

कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज : अध्यादेशविरुद्ध अदालत जाँदै संगठनहरू

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

