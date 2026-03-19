काठमाडौंमा बसको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु

१७ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौं महानरपालिका–७ स्थित सडकमा बसको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ ।
मृत्यु हुनेमा बा ७१ प ९७४१ नम्बरको मोटरसाइकलका चालक पाँचथरको याङवरक गाउँपालिका–६ घर भएका २२ वर्षीय सुशन योङहाङ छन् । मोटरसाइकलमा सवार एक जना भने घाइते भएका छन् ।
शनबिार बेलुका बसले उक्त मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो । गम्भीर घाइते उनका ओम अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । प्रहरीले बस चालकलाई पक्राउ गरेको छ ।
