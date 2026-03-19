तमोर करिडोरमा सवारी दुर्घटना : एकको मृत्यु, दुई जना घाइते

News Summary
४ जेठ, धनकुटा । धनकुटाको चौबिसे गाउँपालिका–४ विजिटारमा विंगर भ्यान दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा दुई जना घाइते भएका छन् ।
निर्माणाधीन तमोर करिडोर सडक खण्डमा सोमबार बिहान भएको दुर्घटनामा मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिका–६ बस्ने ४० वर्षीया सवित्रा ढुंगेलको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाका प्रहरी नायब उपरिक्षक ज्ञानकुमार महतोले जानकारी दिए ।
दुर्घटनापछि सवारीभित्र च्यापिएर उनको ज्यान गएको हो । सुनसरीको इटहरीबाट पाँचथरतर्फ जाँदै गरेको प्र १–०१–००१ ज ३९४९ नम्बरको विंगर आफैँ अनियन्त्रित भई सडकमा पल्टिएर दुर्घटना भएको हो ।
दुर्घटनामा सवारी चालक पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका–१ बस्ने अन्दाजी २८ वर्षीय तेजकुमार चेम्जोङ र सवारीमा रहेका ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका–८ बस्ने अन्दाजी २२ वर्षीय दिपेन रसाइली घाइते भएका छन् ।
उनीहरूको शरीरका विभिन्न भागमा चोट लागेको प्रहरीले जनाएको छ । घाइते दुवै जनालाई थप उपचारका लागि धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पठाइएको छ ।
गाडीमा करिब २ हजार ५ सय चल्ला समेत रहेको र दुर्घटनाबाट केही चल्ला मरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
