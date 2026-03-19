News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- चितवनमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेर २१ वर्षीय अनिष कुमालको मृत्यु भएको छ।
- दुर्घटना भरतपुर महानगरपालिका–३ लायन्सचोक आलुमण्डीस्थित सडकमा भएको थियो।
- अनिष कुमाल गम्भीर घाइते भएर भरतपुर सरकारी अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएका थिए।
२ जेठ, काठमाडौं । चितवनमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेर एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
भरतपुर महानगरपालिका–३ लायन्सचोक आलुमण्डीस्थित सडकमा आनन्दमार्गबाट लाचोकतर्फ आउँदै गरेको बा.९२ प ३१३१ नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई गए राति दुर्घटनामा परेको थियो ।
उक्त दुर्घटनामा परेर सोही महानगरपालिका–४ बस्ने २१ वर्षीय अनिष कुमालको मृत्यु भएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षले जनाएको छ ।
दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनको भरतपुर सरकारी अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी गराएको छ ।
