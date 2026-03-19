+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

निक्सन-माओले थाती राखेको ताइवान मुद्दा : ट्रम्प र सीको पालामा फ्लासपोइन्ट

सन् १९७२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन र चिनियाँ नेता माओले ‘सामरिक अस्पष्टता’ को आवरणमा ताइवान मुद्दालाई थाँती राखेका थिए । तर पाँच दशकपछि, ‘सेमीकन्डक्टर’ को उदय र शक्ति सन्तुलनमा आएको फेरबदलसँगै ट्रम्प र सी चिनफिङको पालामा ताइवान विश्वकै सबैभन्दा खतरनाक भूराजनीतिक फ्लासपोइन्ट अर्थात् रणमैदान बन्न पुगेको छ ।

0Comments
Shares
कञ्चन कञ्चन
२०८३ जेठ २ गते १६:५२

प्रशान्त महासागरको पश्चिमी किनारमा अवस्थित एउटा सानो टापु राष्ट्र हो ताइवान ।

यही सानो राष्ट्र ताइवान पाँच दशकभन्दा बढी समयदेखि विश्वका दुई ठूला महाशक्ति राष्ट्रहरू संयुक्त राज्य अमेरिका र जनवादी गणतन्त्र चीनबीचको भूराजनीतिक रस्साकस्सीको बिन्दु बनिरहेको छ ।

सन् १९७२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओ त्सेतुङबीच भएको ऐतिहासिक सम्झौतादेखि लिएर मे २०२६ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीचको बेइजिङ शिखर भेटसम्म हरेक पटक ताइवान नै दुई महाशक्तिबीचको कूटनीतिक संवादमा सबैभन्दा कठिन मुद्दाको रूपमा उभिएको छ ।

सन् १९७२ मा बेइजिङमा माओ त्सेतुङ र अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनको भेट

शीतयुद्धको चरम उत्कर्ष र एक असम्भव भेटको पृष्ठभूमि

सन् १९७० को दशकको सुरुवातमा विश्व राजनीति शीतयुद्धको सबैभन्दा जटिल मोडमा पुगिसकेको थियो । अमेरिका र सोभियत सङ्घबीचको वैचारिक तथा सामरिक प्रतिस्पर्धाले विश्वलाई दुई विरोधी खेमामा बाँडेको थियो । यस्तो अवस्थामा दुई देशहरूबीच एउटा अप्रत्याशित संवादको सुरुवात हुँदै थियो ।

सन् १९६० को दशकको उत्तरार्धमा भने चीन र सोभियत सङ्घबीचको वैचारिक मतभेद तीव्र भएको थियो । सन् १९६९ मा उस्सुरी नदीको सीमामा दुई साम्यवादी देशहरूबीच नै रक्ताम्य सैन्य झडप भयो । यो चिनियाँ–सोभियत विभाजन अमेरिकाको लागि एउटा ठूलो रणनीतिक अवसर थियो ।

त्यस्तै, भियतनाम युद्धमा फसेको अमेरिका सम्मानजनक रूपमा त्यहाँबाट निस्कन चाहन्थ्यो । यसका लागि चिनियाँ प्रभावको आवश्यकता थियो । माओ त्सेतुङ आफू पनि सोभियत सङ्घको बढ्दो सैन्य खतराबाट चिन्तित थिए र अन्तर्राष्ट्रिय एकाकीपनबाट मुक्त भई चीनलाई विश्व मञ्चमा स्थान दिलाउन चाहन्थे ।

यही भूराजनीतिक आवश्यकताले दशकौँदेखि एकअर्कालाई शत्रु मान्दै आएका दुई देशलाई वार्ताको टेबलमा ल्याइपुर्यायो । तर यी दुवैको लागि जटिल विषय थियो– ताइवान ।

ताइवान मुद्दाको ऐतिहासिक जरो

ताइवान विवादको जरो सन् १९४९ सम्म पुग्छ । चिनियाँ गृहयुद्धमा माओ त्सेतुङको नेतृत्वमा रहेका कम्युनिस्ट शक्तिहरूसँग पराजित भएपछि च्याङ काई–सेकको राष्ट्रवादी सरकार (कुओमिन्ताङ) भागेर ताइवानमा शरण लिएको थियो ।

त्यसपछि दशकौँसम्म अमेरिकाले बेइजिङस्थित कम्युनिस्ट सरकारलाई मान्यता नदिई ताइवानमा रहेको ‘गणतन्त्र चीन’ लाई नै सम्पूर्ण चीनको वैधानिक सरकार ठान्दै आयो । ताइवानले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा चीनको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको थियो र अमेरिकाले सन् १९५४ मा ताइवानसँग पारस्परिक रक्षा सन्धि नै गरेको थियो ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा माओत्से तुङको अडान अत्यन्त कडा थियो । ताइवानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता नभएसम्म र अमेरिकाले ताइवानसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध नतोडेसम्म अमेरिकासँग कुनै पनि सम्झौता हुन सक्दैनथ्यो । यो ताइवानको विषय चीनको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतासँग गाँसिएको ’कोर इस्यु’ थियो र आज पनि छ ।

किसिन्जरको गोप्य यात्रा र निक्सनको ऐतिहासिक भ्रमण

सन् १९७१ को जुलाईमा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हेनरी किसिन्जरले पाकिस्तान हुँदै बेइजिङको अत्यन्तै गोप्य भ्रमण गरे । चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईसँगको ती गोप्य वार्ताहरूमा ताइवानको विषयले नै सबैभन्दा बढी समय लियो । किसिन्जरले ताइवानको मुद्दामा अमेरिका क्रमश: पछि हट्ने र ‘एक चीन’ नीतिलाई स्वीकृति दिने आश्वासन दिएपछि मात्र अर्को ठूलो कदमको ढोका खुल्यो ।

त्यसपछि फेब्रुअरी २१, सन् १९७२ मा राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन चीन पुगे । यो अमेरिकी राष्ट्रपतिको पहिलो ऐतिहासिक चीन भ्रमण थियो, जसले २३ वर्षको शीतयुद्धकालीन मौनताको अन्त्य गरिदियो । निक्सन आफैँले यसलाई ‘संसार परिवर्तन गर्ने सप्ताह’ भनी वर्णन गरेका थिए ।

अमेरिकी कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिन्जर र माओ त्सेतुङको भेट । यही भेटले राष्ट्रपति निक्सनको बेइजिङ भ्रमण जुराएको थियो ।

निक्सन र माओबीचको ऐतिहासिक भेटघाटमा दुवै नेताहरूले अत्यन्तै चलाखीपूर्ण ढङ्गले ताइवानको मुद्दालाई तत्कालका लागि थाँती राख्दै ठूलो रणनीतिक स्वार्थमा ध्यान केन्द्रित गर्ने सहमति जनाए । माओले भनेका थिए– ताइवानको मुद्दा एक सय वर्षसम्म पर्खन सकिन्छ तर सोभियत सङ्घको खतरा अहिले नै सामुन्ने छ ।

चिनियाँ पक्षको अडान सुरुदेखि नै स्पष्ट थियो– ताइवान चीनको अभिन्न अङ्ग हो, जनवादी गणतन्त्र चीन नै एकमात्र वैधानिक सरकार हो । ताइवानको एकीकरण चीनको आन्तरिक मामिला हो र अमेरिकाले त्यहाँबाट आफ्ना सबै सैन्य बल फिर्ता गर्नुपर्छ । ‘एक ताइवान, एक चीन’ वा ‘दुई चीन’ जस्ता कुनै पनि सूत्रलाई बेइजिङले अस्वीकार्य ठानेको थियो ।

सांघाई कम्युनिके : कूटनीतिक इतिहासको सबैभन्दा चतुर दस्ताबेज

फेब्रुअरी २७, सन् १९७२ मा जारी गरिएको ‘सांघाई कम्युनिके’ कूटनीतिक इतिहासकै एउटा अत्यन्त चलाखीपूर्ण दस्ताबेजको रूपमा इतिहासमा दर्ज छ । यस दस्ताबेजमा अमेरिकाले एक अत्यन्तै सावधानीपूर्वक छानिएको भाषा प्रयोग गर्यो ।

अमेरिकाले ‘सबै चिनियाँहरूले– ताइवानका वा मुख्यभूमिका– एउटै मात्र चीन रहेको र ताइवान चीनकै एक हिस्सा भएको मान्छन्’ भन्ने कुरालाई ‘स्वीकार’ गर्‍यो । यहाँ ‘अकनलेज’ र ‘एक्सेप्ट’ बीचको भेद अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थियो । अमेरिकाले चीनको दाबी सुन्यो तर पूर्ण रूपमा समर्थन गरिहालेन । साथै अमेरिकाले ताइवान प्रश्नको शान्तिपूर्ण समाधानमा आफ्नो चासो रहेको र अन्तत: त्यहाँबाट सैन्य बल फिर्ता गर्ने बताउँदै तनाव घट्दै जाँदा सेना कटौती गर्ने सङ्केत दियो ।

यो भाषाको कुशल प्रयोगले दुवै पक्षलाई आ–आफ्नो जनतासामु ‘जित’ को दाबी गर्ने सुविधा दियो । चीनले भन्न सक्यो कि अमेरिकाले हाम्रो दाबी सुन्यो । अमेरिकाले भन्न सक्यो– हामीले ताइवानलाई सम्झौतामा प्रयोग गरेका छैनौँ । यही ‘सामरिक अस्पष्टता’ को आवरण ओढाएर ताइवानको मुद्दालाई भविष्यको लागि थाँती राखिएको थियो ।

सांघाई सम्झौताका परिणाम : ताइवानलाई धक्का, विश्वलाई परिवर्तन

निक्सनको यस ऐतिहासिक भ्रमणका परिणामहरू दूरगामी र गहन थिए । ताइवानले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा आफ्नो सिट गुमायो र बेइजिङले चीनको आधिकारिक प्रतिनिधिको रूपमा सुरक्षा परिषद्मा ‘भिटो पावर’ सहितको स्थायी सिट प्राप्त गर्‍यो ।

त्यसपछि सन् १९७९ मा राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरको पालामा अमेरिकाले जनवादी गणतन्त्र चीनलाई पूर्ण कूटनीतिक मान्यता दियो र ताइवानसँगको औपचारिक सम्बन्ध तोड्यो । यो ताइवानका लागि सबैभन्दा ठूलो कूटनीतिक धक्का थियो ।

तर अमेरिकी कंग्रेसले ताइवानको सुरक्षामा आँच आउन नदिन तुरुन्तै ‘ताइवान रिलेसन्स एक्ट’ पारित गर्‍यो । यस कानुनले ताइवानलाई आत्मरक्षाका लागि हतियार बेच्ने र ताइवानमाथि हुने कुनै पनि आक्रमणलाई अमेरिकाले गम्भीर रूपमा लिने कानुनी आधार खडा गर्‍यो । अनौपचारिक सम्बन्ध र हातहतियार बिक्री यसैमार्फत जारी रह्यो ।

ताइवानले निक्सनको यस भ्रमणलाई धोका ठानेको थियो । ताइवानलाई भने आफ्नो सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षकले आफूलाई रणनीतिक व्यापारको मालको रूपमा प्रयोग गरेको लागेको थियो ।

पाँच दशकको ‘सामरिक अस्पष्टता’

निक्सन-माओ सम्झौताले जन्माएको ‘सामरिक अस्पष्टता’ को अवधारणा पाँच दशकसम्म अमेरिका–चीन सम्बन्ध र ताइवानको यथास्थितिको आधार बन्यो । अमेरिकाले सैद्धान्तिक रूपमा ‘एक चीन नीति’ लाई मानेको तर व्यवहारमा ताइवानसँग हातहतियार बिक्री र अनौपचारिक सम्बन्ध जारी राखेको थियो ।

चीनले पनि ताइवान आफ्नै हो भन्दै आएको तर सैन्य बल प्रयोग गर्नबाट विरत रहेको थियो । ताइवान न पूर्णतया स्वतन्त्र राष्ट्र, न पूर्णतया चीनको भाग– यही अस्पष्टताले दशकौँसम्म एसियामा अपेक्षाकृत शान्ति कायम राख्यो ।

यो सन्तुलन कहिल्यै पूर्ण थिएन । यसले ताइवान मुद्दाको कुनै स्थायी समाधान दिएन; समस्यालाई भविष्यका पुस्ताको लागि थाँती राखेर जटिलतालाई अझ बढायो ।

ट्रम्पको उदय

दशकौँसम्म चलेको यो कूटनीतिक सन्तुलन सन् २०१६ को अन्त्यतिर एकाएक डगमगाउन थाल्यो । डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनासाथ उनले चार दशकको कूटनीतिक परम्परालाई तोडिदिए ।

डिसेम्बर २०१६ मा पदभार ग्रहण नगरी ट्रम्पले ताइवानकी राष्ट्रपति साई इङ्ग–वेनसँग सिधै टेलिफोन वार्ता गरे । सन् १९७९ यता कुनै पनि अमेरिकी राष्ट्रपति वा राष्ट्रपति पदका निर्वाचित व्यक्तिले ताइवानका नेतासँग यसरी सीधा कुरा गरेका थिएनन् । यस एउटा टेलिफोन कलले बेइजिङमा ठूलो आक्रोश पैदा गर्‍यो ।

ट्रम्पले सुरुवाती दिनहरूमा त ‘एक चीन नीति’ लाई नै व्यापार सम्झौतामा चीनलाई झुकाउन प्रयोग गर्न मिल्ने ‘बार्गेनिङ चिप’ को रूपमा हेरे । उनले सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठाए– व्यापारलगायत अन्य विषयमा सम्झौता नभएसम्म अमेरिका किन ‘एक चीन नीति’ मा बाँधिएर बस्नुपर्छ ? यो परम्परागत कूटनीतिबाट पूर्णतया हटेको अप्रत्याशित दृष्टिकोण थियो ।

सी जिनपिङको महत्त्वाकांक्षा र बढ्दो सैन्य दबाब

यतिबेला चीनमा सी जिनपिङले एउटा नयाँ किसिमको नेतृत्वको उडान गरिरहेका थिए । माओपछिका सबैभन्दा शक्तिशाली र महत्त्वाकांक्षी नेताको रूपमा उदाएका सीले ‘चिनियाँ राष्ट्रको महान् पुनर्जागरण’ को सपना अघि सारेका थिए ।

र, यस सपनाको एउटा अनिवार्य र अटल सर्त थियो– ताइवानको चीनसँगको एकीकरण । सीले शान्तिपूर्ण एकीकरणलाई प्राथमिकता दिए पनि आवश्यक परे सैन्य शक्तिको प्रयोग गर्ने विकल्प उनले कहिल्यै नकारेनन् । उनले बारम्बार दोहोर्याउँदै आए- ‘ताइवान स्वतन्त्रता’ र शान्ति आगो र पानीजस्तै असङ्गत छन् ।

सन् २०१७ को अप्रिलमा फ्लोरिडाको ‘मार-ए-लागो’ रिसोर्टमा ट्रम्प र सीबीचको पहिलो शिखर वार्तामा सीले ट्रम्पलाई चीनको इतिहास र ताइवान किन यति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा बुझाउने प्रयास गरे । सुरुवातमा ट्रम्पले सीसँग राम्रो व्यक्तिगत सम्बन्ध कायम गर्न खोजे पनि दुई देशबीचको व्यापार घाटा, प्रविधि चोरी र चीनको बढ्दो सैन्य आक्रामकताका कारण सम्बन्ध द्रुत गतिमा तनावपूर्ण हुँदै गयो ।

ताइवान : व्यापार युद्धको बीचमा रणनीतिक हतियार

ट्रम्पको कार्यकालमा अमेरिका र चीनबीच सुरु भएको भीषण व्यापार युद्ध र प्रविधि युद्धका कारण ताइवानको महत्त्व झनै बढेर गयो । अमेरिकाले चीनको उदयलाई आफ्नो विश्वव्यापी नेतृत्वको लागि सबैभन्दा ठूलो खतराको रूपमा परिभाषित गर्न थाल्यो । यस्तो अवस्थामा ताइवान– जो विश्वको सबैभन्दा उन्नत सेमीकन्डक्टर (माइक्रोचिप्स) उत्पादक राष्ट्र हो– अमेरिकाको लागि आर्थिक र सामरिक दृष्टिकोणबाट अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण साझेदार बन्न पुग्यो ।

अर्कोतर्फ ताइवानमा साई इङ्ग-वेनको नेतृत्वमा रहेको डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टी सरकारले ‘एक चीन’ सिद्धान्तलाई स्वीकार्न अस्वीकार गरिरहेको थियो । यसले गर्दा बेइजिङले ताइवानमाथि राजनीतिक, कूटनीतिक र सैन्य दबाब निरन्तर बढाइरहेको थियो । यस धम्कीपूर्ण व्यवहारको विरुद्धमा ट्रम्प प्रशासनले ताइवानलाई थप सशक्त समर्थन गर्न थाल्यो ।

ट्रम्प प्रशासनले ताइवानसँगको सम्बन्धलाई अभूतपूर्व रूपमा सुदृढ गर्‍यो । अर्बौं डलर बराबरका अत्याधुनिक लडाकु विमान, क्षेप्यास्त्र र अन्य रक्षात्मक हतियारहरू ताइवानलाई बिक्री गर्ने स्वीकृति दिइयो । सन् २०२० मा अमेरिकी स्वास्थ्यमन्त्री एलेक्स अजारले ताइवानको भ्रमण गरे । उनी सन् १९७९ पछि ताइवान पुग्ने सबैभन्दा उच्च तहका अमेरिकी अधिकारी थिए । विदेश मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारी किथ र्क्याचले पनि ताइवान भ्रमण गरे ।

‘ताइवान ट्राभल एक्ट’ र ‘टाइपे एक्ट’ जस्ता कानुनहरू पारित गरेर ताइवानको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति बढाउने र अमेरिकी अधिकारीहरूका लागि ताइवान भ्रमण गर्न कानुनी रूपमै सहज बनाइयो । ट्रम्प प्रशासनको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले ताइवानलाई ‘इन्डो–प्यासिफिक’ क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण लोकतान्त्रिक साझेदारको रूपमा स्पष्ट परिभाषित गर्‍यो ।

जलमार्गमा सैन्य तनाव

यी कूटनीतिक कदमहरूको प्रतिक्रियामा चीनले सैन्य दबाब अत्यधिक बढायो । चीनको जनमुक्ति सेनाले ताइवानको हवाई रक्षा पहिचान क्षेत्रमा निरन्तर र ठूलो सङ्ख्यामा लडाकु विमानहरू उडाएर मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति अख्तियार गर्‍यो । ताइवानलाई चारैतिरबाट घेरेर ठुला सैन्य अभ्यासहरू गरिए, जसले कुनै पनि बेला युद्ध भड्किन सक्ने त्रास बढायो ।

यस अवस्थामा ताइवानका जनतामा मुख्यभूमि चीनसँग एकीकरण हुने चाहना झनै घटेर गयो र अमेरिकाप्रतिको भरोसा बढ्यो । ताइवानले आफ्नो रक्षा बजेट बढाउँदै ‘असिमेट्रिक वारफेयर’ अपनाउन थाल्यो ।

ताइवान जलमार्गमा तनाव शीतयुद्धपछिकै सर्वोच्च बिन्दुमा पुग्यो । निक्सन र माओले निर्माण गरेको कूटनीतिक सन्तुलन पूर्णतया डगमगायो ।

मे २०२६, बेइजिङ : ट्रम्प–सी शिखर भेट र ताइवान फेरि केन्द्रमा

मे २०२६ मा बेइजिङमा भएको ट्रम्प–सी शिखर भेटमा व्यापार, प्रविधि र अन्य क्षेत्रीय मुद्दाहरू मुख्य एजेन्डामा थिए । तर सी जिनपिङले ताइवानलाई ‘अमेरिका–चीन सम्बन्धको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा’ भनेर केन्द्रमा ल्याइहाले । करिब दुई घण्टा चलेको यस भेटमा सीको सन्देश एकदम स्पष्ट र कडा थियो ।

सीले चेतावनी दिए, ‘यदि ताइवान मुद्दालाई राम्रोसँग ह्यान्डल गरिएन भने दुई देशबीच टकराव वा द्वन्द्व हुन सक्छ र सम्पूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्ध खतरामा पर्छ ।’ उनले पुन: त्यही आशय दोहोर्याए– ‘ताइवान स्वतन्त्रता’ र शान्ति आगो र पानीजस्तै असङ्गत छन् ।

ट्रम्पले भेटमा व्यापार अवसरहरूको कुरा गरे र सीलाई ‘ग्रेट लिडर’ भनेर प्रशंसा गरे, तर ताइवानबारेको प्रत्यक्ष प्रश्नको जवाफ भने खुलेर दिएनन् । अमेरिकाले ‘सामरिक अस्पष्टता’ कायम राखेको देखियो ।

भेटको अन्त्यमा व्यापारमा सकारात्मक सङ्केत आए तर ताइवानको विषयमा कुनै ठोस परिवर्तन आएन । दुवैतर्फ सम्बन्ध स्थिर राख्ने चाहना देखिए पनि मूल तनाव भने कायमै रह्यो ।

के फरक छ, के उस्तै छ ?

निक्सन-माओ कालखण्ड र ट्रम्प-सी कालखण्डको तुलना गर्दा केही मूलभूत फरकहरू स्पष्ट हुन्छन् :

सन् १९७२ मा दुवै पक्षसामु एउटा साझा शत्रु थियो– सोभियत सङ्घ । यही साझा खतराले दुवैलाई एकै टेबलमा ल्याएको थियो । आज त्यस्तो कुनै साझा शत्रु छैन । अमेरिका र चीन आफैँ एकअर्काका प्रमुख रणनीतिक प्रतिस्पर्धी बनिसकेका छन् । यस ‘महाशक्ति प्रतिस्पर्धा’ को युगमा ताइवानको रणनीतिक महत्त्व झनै बढेको छ ।

सन् १९७२ मा चीन एउटा गरिब, एकांकी र सैन्य रूपमा कमजोर देश थियो । आज चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र बढ्दो सैन्य शक्ति भएको देश छ, जसले अमेरिकाको एकाधिकारलाई सोझो चुनौती दिइरहेको छ । यो शक्ति सन्तुलनको परिवर्तनले ताइवानको समीकरणलाई पूरै बदलिदिएको छ ।

सन् १९७२ मा ताइवान एउटा सत्तावादी शासनअन्तर्गत थियो । आज ताइवान एसियाका सबैभन्दा जीवन्त लोकतन्त्रमध्ये एक हो । त्यसमाथि ताइवानका जनताको बहुमत आफूलाई ‘ताइवानी’ ठान्छन्, ‘चिनियाँ’ होइन । यो पहिचानको परिवर्तनले एकीकरणलाई झनै जटिल बनाएको छ ।

सन् १९७२ को साङ्घाई कम्युनिकेले सिर्जना गरेको अस्पष्टताले दशकौँसम्म काम गर्यो । आज ट्रम्प र सी दुवैले आ–आफ्नो तरिकाले त्यो अस्पष्टतालाई कमजोर बनाइरहेका छन्– ट्रम्पले ताइवानलाई चीनविरुद्धको रणनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गरेर, सीले ताइवानको एकीकरण ‘अपरिहार्य ऐतिहासिक कार्य’ मानेर ।

तर दुवै युगमा एउटा कुरा उस्तै छ– ताइवान दुई महाशक्तिबीचको संवादमा सधैँ ‘सबैभन्दा कठिन र संवेदनशील मुद्दा’ को रूपमा उभिएको छ । न निक्सन–माओले यसको स्थायी समाधान गर्न सके, न ट्रम्प–सीले गर्न सक्ने देखिन्छ ।

सेमीकन्डक्टरको भूराजनीति : किन ताइवान ‘अपरिहार्य’ छ ?

समकालीन विश्वमा ताइवानको महत्त्व केवल कूटनीतिक वा सैन्य होइन, आर्थिक र प्रविधिक दृष्टिकोणले पनि अत्यन्त निर्णायक छ । ताइवान विश्वको सबैभन्दा उन्नत ‘माइक्रोचिप्स’ (सेमीकन्डक्टर) को प्रमुख उत्पादक देश हो । आधुनिक अर्थतन्त्र र सैन्य प्रणाली चिप्सबिना असम्भव छन् ।

यदि चीनले ताइवानलाई नियन्त्रणमा लियो भने विश्वको सेमीकन्डक्टर आपूर्ति शृङ्खलामा चीनको एकाधिकार हुन सक्छ, जुन अमेरिकाको लागि अकल्पनीय रणनीतिक झट्का हुनेछ । यही कारणले ताइवानको सुरक्षा अमेरिकाको लागि केवल लोकतन्त्रको रक्षाको प्रश्न मात्र होइन, बरु आर्थिक र सैन्य प्रभुत्वकै प्रश्न पनि बनेको छ ।

भूराजनीतिक ‘फ्लासपोइन्ट’

विश्लेषकहरू ताइवानलाई विशेष भूराजनीतिक ‘फ्लासपोइन्ट’ भनेर चिनाउँछन् । यहाँ सानो मात्र रणनीतिक भूलले पनि तेस्रो विश्वयुद्ध सल्काउन सक्ने जोखिम सिर्जना भइसकेको छ ।

चीनले आफ्नो सेनालाई आधुनिकीकरण गर्ने गति बढाइरहेको छ र सन् २०४९ (जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापनाको शताब्दी) सम्ममा ताइवान एकीकरणलाई राष्ट्रिय लक्ष्यको रूपमा राखेको छ । अमेरिकाले ताइवानलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको केन्द्रको रूपमा मान्दै हातहतियार बिक्री जारी राखेको छ । ताइवानले आफैँलाई ‘असिमेट्रिक वारफेयर’ मार्फत सुरक्षित गर्ने रणनीति बनाइरहेको छ ।

अमेरिका चीन सम्बन्ध ताइवान मुद्दा निक्सन-माओ
लेखक
कञ्चन

कञ्चन अनलाइनखबरमा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

युरोपका ४२ प्रतिशत इन्टरनेट प्रयोगकर्ता अनलाइन दुर्व्यवहारबाट पीडित

युरोपका ४२ प्रतिशत इन्टरनेट प्रयोगकर्ता अनलाइन दुर्व्यवहारबाट पीडित
मर्दी पदयात्राका क्रममा हराएका पर्यटक मृत फेला

मर्दी पदयात्राका क्रममा हराएका पर्यटक मृत फेला
सरकार परिवर्तनको चर्चाले सुदूरपश्चिममा तरंग

सरकार परिवर्तनको चर्चाले सुदूरपश्चिममा तरंग
काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिपका लागि अन्तिम टोली घोषणा, ६ नयाँ अनुहार

काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिपका लागि अन्तिम टोली घोषणा, ६ नयाँ अनुहार
विदेशी मुद्राको आवश्यकता बढिरहँदा पनि भारतले किन चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो ?

विदेशी मुद्राको आवश्यकता बढिरहँदा पनि भारतले किन चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो ?
महोत्तरीमा खोलामा डुबेर एक जनाको मृत्यु

महोत्तरीमा खोलामा डुबेर एक जनाको मृत्यु

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories
बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

10 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

9 Stories
हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित