अवैध रूपमा शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जका यार्सापाटन पुगेका १५ जना पक्राउ

निकुञ्ज प्रशासनले अनुमतिबिना कोर क्षेत्रमा प्रवेश गरी यार्सागुम्बा संकलन गर्ने कार्य गैरकानुनी भएको भन्दै यस्ता गतिविधि नियन्त्रणमा कडाइ गरिएको जनाएको छ ।

पूर्ण सार्की पूर्ण सार्की
२०८३ जेठ २ गते १५:५९

२ जेठ, डोल्पा । डोल्पाका विभिन्न यार्सापाटनमा अवैध रूपमा प्रवेश गरी यार्सागुम्बा संकलन गरिरहेका १५ जना पक्राउ परेका छन् । उनीहरूलाई सुरक्षाकर्मी र शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको संयुक्त टोलीले पक्राउ गरेको हो ।

शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत पर्ने कोर क्षेत्र तथा विभिन्न पाटनबाट ती १५ जना पक्राउ परेको राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएको श्रीसंग्राम शार्दुल गुल्मअन्तर्गत सुरक्षा पोष्ट तोइजुमबाट नेपाली सेना र निकुञ्ज कर्मचारीको  संयुक्त गस्ती टोलीले दुई छुट्टाछुट्टै स्थानबाट उनीहरू पक्राउ गरेको हो ।

जसमा शुक्रबार बिहान जगदुल्ला गाउँपालिका–१ स्थित रिखे पुलबाट टाङटुङ्गे पाटनतर्फ जाँदै गरेका ९ जना पक्राउ परेका छन् ।  पक्राउृ पर्नेमा जगदुल्ला–३ थापागाउँकी ४२ वर्षीय रमिला बिक, १३ वर्षीय सर्वन बिक,  जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिका–१ की ३८ वर्षीय कलौती कामी, ३६ वर्षीय रूपलाल बिक, १६ वर्षीय लालप्रसाद बिक, २० वर्षीय प्रकाश बिक, २० वर्षीय फूलमाया बिक, १५ वर्षीय निराजन बिक, १३ वर्षीय सुनिल बिक रहेका छन् ।

यस्तै शुक्रबारै साँझ ७ बजे जगदुल्ला गाउँपालिका–१ अन्तर्गत शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको कोर क्षेत्र फूलबारी पाटनबाट ६ जना पक्राउ परेको निकुञ्ज कार्यालयले जनाएको छ ।

पक्राउ पर्नेमा जगदुल्ला–१ हुरीकोटका १५ वर्षीय निशेष रावल, जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका–५ का १९ वर्षीय प्रवीण बुढा, १७ वर्षीय सन्दीप महतारा, १७ वर्षीय दिनेश बोहरा, ४६ वर्षीय धर्मदत्त महतारा र २६ वर्षीय वीरबहादुर बुढा रहेका छन् ।

पक्राउ परेका सबैलाई आवश्यक कारबाहीका लागि शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जमा राखिएको छ ।

निकुञ्ज प्रशासनले अनुमतिबिना कोर क्षेत्रमा प्रवेश गरी यार्सागुम्बा संकलन गर्ने कार्य गैरकानुनी भएको भन्दै यस्ता गतिविधि नियन्त्रणमा कडाइ गरिएको जनाएको छ ।

यार्सापाटन शे-फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज
जन्मदिन मनाउँदै जसिता : यो यात्रा उत्साहजनक, सुन्दर र अर्थपूर्ण

वीरगञ्ज भन्सारबाट १० महिना एक खर्ब ९९ अर्ब राजश्व संकलन

पूर्वाधार विकास मन्त्री लम्सालले गरे सिद्धबाबा सुरुङमार्गको अनुगमन

सेतो सहरको समृद्धि

वीरगञ्ज भन्सारबाट १० महिनामा झन्डै दुई खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन

लिग–२ : कुशलको शतकमा अमेरिकामाथि नेपालको शानदार जित

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

