उत्तर प्रदेशको लखिमपुर खिरीमा ट्रक र भ्यान ठोकिँदा १० जनाको मृत्यु

भारतको उत्तर प्रदेशमा पर्ने लखिमपुर खिरी जिल्लामा ट्रक र भ्यान ठोक्किँदा १० जनाको मृत्यु भएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ४ गते १२:५५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भारतको उत्तर प्रदेशको लखिमपुर खिरी जिल्लामा ट्रक र म्याजिक भ्यान ठोक्किँदा १० जनाको मृत्यु भएको छ।
  • लखिमपुर खिरीका जिल्लाधिकारी अञ्जनीकुमार सिंहले दुर्घटना सोमबार बिहान धौरहरा कोतवाली क्षेत्रको भरेहटा गाउँ नजिकै भएको बताए।
  • दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा तीन महिला रहेका छन् र म्याजिक भ्यान बहराइचतर्फ जाँदै थियो।

५ जेठ, काठमाडौं । भारतको उत्तर प्रदेशमा पर्ने लखिमपुर खिरी जिल्लामा ट्रक र म्याजिक भ्यान ठोक्किँदा १० जनाको मृत्यु भएको छ ।

लखिमपुर खिरीका जिल्लाधिकारी (डीएम) अञ्जनीकुमार सिंहले दुर्घटना सोमबार बिहान भएको बताएका छन् ।

उनका अनुसार लखिमपुरदेखि बहराइचतर्फ गइरहेको म्याजिक भ्यान विपरित दिशाबाट आइरहेको ट्रकसँग ठोक्किएको हो ।

‘धौरहरा कोतवाली क्षेत्रमा पर्ने भरेहटा गाउँ नजिकै बहराइचबाट आइरहेको ट्रकसँग भ्यान ठोक्किँदा दुर्घटना भयो,’ सिंहले भने, ‘दुर्घटनामा १० जनाको मृत्यु भएको छ ।’ दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेमा तीन महिला रहेका छन् ।

 

तमोर करिडोरमा सवारी दुर्घटना : एकको मृत्यु, दुई जना घाइते

ट्याक्टरको ठक्करबाट स्कुटर चालकको मृत्यु

चितवनमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेर एक जनाको मृत्यु

सर्लाहीमा मोटरसाइकल दुर्घटना, भारतीय युवकको मृत्यु

अर्घाखाँची दुर्घटनामा दुईको मृत्यु, २५ जना घाइते

छुट्टाछुट्टै सवारी दुर्घटनामा पाँच जनाको मृत्यु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

